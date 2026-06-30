Verfolgen Sie Deutschland gegen Paraguay live auf unserer Website

Deutschland und Paraguay treffen im Achtelfinale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 aufeinander. Das Spiel beginnt heute um 01:30 Uhr Taschkent-Zeit im Foxborough Stadium in Boston.

Deutschland wird von Julian Nagelsmann trainiert, Paraguay von Gustavo Alfaro. Deutschland tritt in einer 4-2-3-1-Formation an, Paraguay in einem 4-5-1-System.

Tore, Torchancen, Karten, Auswechslungen und andere wichtige Ereignisse werden in einem Live-Ticker Minute für Minute auf unserer Website berichtet.

Vor Spielbeginn werden die Startaufstellungen und die neuesten Informationen zur Begegnung veröffentlicht. Verfolgen Sie das Spiel Deutschland gegen Paraguay live auf unserer Seite.