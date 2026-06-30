Verfolgen Sie Deutschland gegen Paraguay live auf unserer Website
Deutschland und Paraguay treffen im Achtelfinale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 aufeinander. Das Spiel beginnt heute um 01:30 Uhr Taschkent-Zeit im Foxborough Stadium in Boston.
Deutschland wird von Julian Nagelsmann trainiert, Paraguay von Gustavo Alfaro. Deutschland tritt in einer 4-2-3-1-Formation an, Paraguay in einem 4-5-1-System.
Tore, Torchancen, Karten, Auswechslungen und andere wichtige Ereignisse werden in einem Live-Ticker Minute für Minute auf unserer Website berichtet.
Vor Spielbeginn werden die Startaufstellungen und die neuesten Informationen zur Begegnung veröffentlicht. Verfolgen Sie das Spiel Deutschland gegen Paraguay live auf unserer Seite.
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Live-Ticker● LIVE
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Miguel Almirón (Paraguay) schlug die Ecke, aber Manuel Neuer blieb auf seiner Position und boxte den Ball weg.
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TOR! Julio Enciso (Paraguay) trifft und eröffnet den Spielstand! Paraguay führt — Deutschland 0:1 Paraguay.
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Florian Wirtz (Deutschland) schlug eine gefährliche hohe Flanke in den Strafraum, diese wurde jedoch abgefangen.
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Viele Spieler warteten im Strafraum auf die Ecke, doch Florian Wirtz (Deutschland) spielte sie kurz.
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Aleksandar Pavlovic (Deutschland) ging hart in den Zweikampf, Schiedsrichter Jalal Jayed entschied auf Foul. Paraguay bekommt einen Freistoß.
33
Kai Havertz (Deutschland) schoss von außerhalb des Strafraums, aber sein Schuss wurde geblockt.
31
Nathaniel Brown (Deutschland) schlug eine hervorragende Flanke in den Strafraum, doch der Gegner ließ den Ball durchrutschen.
29
Die Fahne gegen Leroy Sané (Deutschland) ist oben, der Schiedsrichter pfeift Abseits.
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Antonio Rüdiger (Deutschland) spielte einen langen Ball auf Florian Wirtz, doch die Chance wurde vertan, da er zu fest schoss.
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Der Schiedsrichter hat die Trinkpause (cooling break) angepfiffen.
21
Nathaniel Brown (Deutschland) beging ein grobes Foul. Schiedsrichter Jalal Jaied unterbrach das Spiel und traf eine Entscheidung.
17
Deutschland kontrolliert den Ball und spielt präzise von Spieler zu Spieler. Sie warten auf den richtigen Moment, um die gegnerische Abwehr zu knacken.
15
Joshua Kimmich (Deutschland) schlägt die Ecke.
14
Die hohe Flanke von Nathaniel Browning (Deutschland) blieb erfolglos, die gegnerische Abwehr klärte den Ball schnell aus dem Strafraum. Deutschland bekommt eine Ecke.
10
Aleksandar Pavlovic (Deutschland) beging ein Foul, und Schiedsrichter Jalal Jayed stellte den Verstoß fest.
8
Der Ball kommt am Strafraumrand zu Florian Wirtz (Deutschland). Er schießt sofort, aber der Ball geht hoch über das Tor. Paraguay wird mit einem Abstoß fortsetzen.
8
Joshua Kimmich (Deutschland) schlägt die Ecke.
7
Gute Verteidigung. Florian Wirtz (Deutschland) versuchte, Kai Havertz im Strafraum zu finden, doch der Pass wurde abgefangen. Deutschland bekommt eine Ecke.
6
Ein präziser Pass im Strafraum ermöglichte Deniz Undav (Deutschland) den Abschluss, doch der Ball strich knapp rechts am Pfosten vorbei. Eine Riesenchance vergeben! Paraguay setzt das Spiel mit einem Abstoß fort.
4
Gustavo Gomez (Paraguay) scheint nach einem Schlag Probleme zu haben. Wir hoffen, dass er sich schnell erholt.
2
Nach einer Ecke fand Junior Alonso (Paraguay) Platz und schoss auf das Tor, doch der Torwart hielt den Ball.
1
Julio Enciso (Paraguay) schlägt die Ecke.
1
Julio Enciso (Paraguay) stürmte in den Strafraum und schoss, doch ein Verteidiger blockte den Ball. Paraguay bekommt eine Ecke.
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Das Spiel hat begonnen! Paraguay führt den ersten Anstoß aus.
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Das heutige Spiel wird vom Schiedsrichter Jalal Jaied geleitet.
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Die Startaufstellungen beider Mannschaften wurden bekannt gegeben.
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Hallo an alle Fußballfans! Wir begleiten das Spiel Deutschland — Paraguay in einer Live-Textübertragung und berichten über die spannendsten und wichtigsten Momente.
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