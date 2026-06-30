Google Gemini Nutzer können jetzt kostenlos personalisierte Bilder erstellen

Google hat ein wichtiges Update für seine Gemini AI-App angekündigt. Ab sofort können alle Nutzer in den USA die Funktion zur Erstellung personalisierter Bilder auf Basis der Nano Banana-Technologie völlig kostenlos nutzen. Zuvor war diese Funktion nur für zahlende Plus-, Pro- und Ultra-Abonnenten verfügbar. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Diese Neuerung hebt die Funktionen von Gemini auf eine neue Stufe. Nutzer müssen nun keine detaillierten, komplexen Prompts mehr zu ihren Interessen, Lieblingsbeschäftigungen oder ihrem Aussehen schreiben. Die AI generiert automatisch Bilder, die dem Geschmack des Nutzers entsprechen, indem sie auf dessen Daten im Google-Ökosystem zurückgreift.

KI auf Basis personenbezogener Daten

Das System nutzt Daten aus verknüpften Diensten wie Gmail, Google Photos, YouTube und Search. Wenn ein Nutzer beispielsweise fragt: "Zeichne ein Bild, das meine Lieblingshobbys widerspiegelt", erkennt Gemini aus früheren Suchanfragen und E-Mails, dass der Nutzer gerne Kaffee trinkt oder backt, und erstellt ein entsprechendes Bild.

Dank der Integration mit Google Photos müssen Nutzer ihre Bilder zudem nicht manuell hochladen. Gemini kann vorhandene Bilder im Cloud-Speicher nutzen, um Charaktere zu erstellen, die dem Nutzer exakt ähnlich sehen. Diese Funktion ist optional (Opt-in), sodass Nutzer selbst steuern können, welchen Apps sie Zugriff gewähren.

Sicherheit und Bedienmöglichkeiten

Mit besonderem Augenmerk auf den Datenschutz hat Google die Möglichkeit geschaffen, diese Funktion jederzeit zu deaktivieren. Über einen speziellen Schalter im Einstellungsmenü kann vom personalisierten in den Standardmodus gewechselt werden. Derzeit wird diese Funktion neben den USA auch auf den indischen und japanischen Markt ausgeweitet.

Das Unternehmen plant für die nahe Zukunft weitere Updates für Gemini. Dazu gehören:

Daily Brief — eine Funktion für tägliche Kurzzusammenfassungen;

Eine aktualisierte und vereinfachte Benutzeroberfläche;

Integration mit dem Gemini Omni Videomodell;

Ein persönlicher AI-Agent namens Gemini Spark.

Laut Google-Daten hat die Zahl der monatlich aktiven Nutzer des Gemini Chatbots bereits 750 Millionen überschritten. Dieser Wert bestätigt, dass das Unternehmen eine der führenden Positionen im AI-Wettlauf einnimmt. Es wird erwartet, dass diese Funktionen schrittweise auch für Nutzer in Usbekistan freigeschaltet werden, was die täglichen digitalen Aufgaben weiter vereinfachen wird.