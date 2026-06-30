Como und Real Madrid haben eine offizielle Vereinbarung über die Zukunft des talentierten argentinischen Mittelfeldspielers Nico Paz getroffen. Gemäß der neuen Abmachung wird der 21-Jährige seine Karriere in der Serie A fortsetzen. Diese Entscheidung wurde angesichts der Entwicklungsgeschwindigkeit des Spielers und seiner wichtigen Rolle im Team getroffen. Dies berichtet Goal.com berichtet dass.

Nico Paz konnte sich in der letzten Saison im Stadio Giuseppe Sinigaglia beweisen und wurde zu einer echten Führungspersönlichkeit des von Cesc Fabregas geführten Teams. Laut Goal.com sieht die neue Vereinbarung vor, dass der Spieler bis zum Ende der Saison 2026-2027 bei Como bleibt, was dem Jungstar eine stabile Spielpraxis garantiert.

Der strategische Plan von Real Madrid

Obwohl der Spieler in Italien bleibt, hat Real Madrid nicht die volle Kontrolle verloren. In der offiziellen Erklärung des spanischen Spitzenclubs wird betont, dass die Vereinbarung eine spezielle Klausel enthält, nach der der "Königliche Club" das Recht hat, Nico Paz in der Saison 2027-2028 zurückzukaufen.

Diese Klausel zeigt, dass die Madrider Vereinsführung den argentinischen Fußballer künftig als wichtigen Teil der ersten Mannschaft sieht. Die Vertragsbedingungen wurden entsprechend den Wünschen des Spielers gestaltet, da Paz derzeit mehr Spielzeit und Erfahrung sammeln möchte.

Glänzende Ergebnisse in der italienischen Meisterschaft

Seit seinem Wechsel auf die italienische Halbinsel hat Nico Paz Ergebnisse erzielt, die höher als erwartet waren. Er ist nicht mehr nur ein vielversprechender Akademien-Absolvent, sondern einer der gefährlichsten offensiven Mittelfeldspieler der Serie A geworden. Sein Spielstil und seine Spielübersicht sind entscheidende Faktoren bei der Organisation der Como-Angriffe.

Statistiken zufolge kam Paz in der Serie A und im Coppa Italia insgesamt auf 75 Einsätze für Como, erzielte 19 Tore und bereitete 17 weitere vor. Diese Werte beweisen, dass er sowohl ein Torschütze als auch ein hervorragender Playmaker ist.

Unter Cesc Fabregas hat Paz taktisch stark zugelegt. Das Vertrauen des Trainers und der spezifische defensive Stil des italienischen Fußballs haben die physische und mentale Vorbereitung des jungen Spielers auf eine neue Stufe gehoben. Nun strebt er einen Platz nicht nur auf Vereinsebene, sondern auch in der argentinischen Nationalmannschaft an.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese Vereinbarung für alle Parteien vorteilhaft ist. Como behält seinen wichtigsten Star, während Real Madrid die Entwicklung des talentierten Spielers weiter verfolgt und die Möglichkeit behält, ihn zum richtigen Zeitpunkt zurückzuholen.