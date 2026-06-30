Warum hat Carlo Ancelotti Neymar im Spiel gegen Japan nicht eingesetzt?

Brasiliens Nationaltrainer Carlo Ancelotti erklärte, warum er Neymar während des dramatischen Achtelfinalspiels der Weltmeisterschaft gegen Japan auf der Bank ließ. Obwohl die "Seleção" in Houston einen 2:1-Comeback-Sieg feierte, kam der Star des Teams keine Minute zum Einsatz. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Neymar wärmte sich in der zweiten Halbzeit lange an der Seitenlinie auf, und die Fans warteten sehnsüchtig auf seine Einwechslung. Doch selbst als die Brasilianer zurücklagen und das Spiel sich dem Ende zuneigte, änderte der italienische Trainer seine Entscheidung nicht. Laut Goal.com gab Ancelotti nach dem Spiel gegenüber Journalisten detaillierte Auskunft.

Ancelotti betonte, dass er geplant hatte, den 34-jährigen Stürmer zwischen der 60. und 65. Minute einzuwechseln, doch die veränderte Situation auf dem Platz zwang ihn zur Anpassung seiner Pläne. "Wir haben Neymar für eine mögliche Verlängerung geschont. Ich hatte mit ihm gesprochen, er sollte um die 60. Minute kommen. Aber wir haben ausgeglichen, und ich wollte die Teamstruktur nicht verändern, da wir die Kontrolle über das Spiel übernommen hatten", erklärte der Coach.

Der Wendepunkt des Spiels

Die japanische Nationalmannschaft zeigte in der ersten Halbzeit ein diszipliniertes Spiel und ging in Führung. Die Konter der "Samurai Blue" bereiteten der brasilianischen Abwehr ernsthafte Probleme. Doch Casemiros Ausgleichstreffer in der 56. Minute kippte das Momentum zugunsten der Südamerikaner. Danach verzichtete Ancelotti auf Risiken und entschied sich, die mannschaftliche Balance zu wahren.

Die Entscheidung des Trainers, Neymar auf der Bank zu lassen, zahlte sich am Ende aus. Obwohl die Fans ihren Helden auf dem Platz sehen wollten, wurde der eingewechselte Gabriel Martinelli zum Matchwinner. Er erzielte in der 96. Minute den Siegtreffer und bewahrte Brasilien vor der Verlängerung und weiteren Nervenproben.

Nach dem Spiel würdigte Ancelotti die Stärke der japanischen Mannschaft. Seinen Worten nach war der Gegner sehr organisiert und spielte mit hoher Intensität, was den Sieg zu einem hart erkämpften Erfolg machte. Der Trainer betonte, dass die Tiefe seines Kaders und die Qualität der Einwechselspieler es ermöglichen, jede schwierige Situation zu meistern.

Dieser Sieg festigte Brasiliens Status als einer der Turnierfavoriten weiter. Dass ein Star wie Neymar nicht zum Einsatz kam, zeigt, dass sich das Team nicht nur auf einen Spieler, sondern auf ein kollektives System verlässt. Die "Seleção" bereitet sich nun auf das Viertelfinale vor, wobei Neymars körperliche Verfassung in den nächsten Runden von entscheidender Bedeutung sein dürfte.