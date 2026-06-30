GeForce RTX 3060 kehrt auf den europäischen Markt zurück: Preise viel höher als erwartet

Die NVIDIA GeForce RTX 3060 Grafikkarte, die eine besondere Stellung auf dem GPU-Markt einnimmt, ist in die Regale europäischer Geschäfte zurückgekehrt. Obwohl dieses Modell kein Vertreter der neuen Generation ist, hat seine Rückkehr großes Interesse bei den Nutzern geweckt. Laut ixbt.com überrascht die aktualisierte Preispolitik jedoch viele. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Derzeit sind in großen deutschen Einzelhandelsgeschäften GeForce RTX 3060 Modelle führender Marken wie Asus, MSI, Gigabyte und PNY im Verkauf. In den nächsten Tagen werden auch Produkte anderer Hersteller erwartet. Der Einstiegspreis der Grafikkarte liegt bei etwa 335 Euro, was deutlich über den Werten des Vorjahres liegt.

Preis- und Wettbewerbsanalyse

Zum Vergleich: Als dieses Modell im Sommer letzten Jahres auf den Markt zurückkehrte, lag der Preis bei etwa 245 Euro. Der aktuelle Preis ist nicht nur für ein altes Modell teuer, sondern nähert sich den Preisen modernerer und leistungsstärkerer Karten von NVIDIA an. Beispielsweise ist das deutlich schnellere RTX 5060 Modell heute ab 310 Euro zu finden.

Noch interessanter ist, dass Nutzer für 340 Euro die RTX 5060 Ti 8GB Version erwerben können, die eine wesentlich höhere Leistung bietet. Dies zeigt, dass der Preis von 335 Euro für die RTX 3060 aus logischer Sicht kaum nachvollziehbar ist. Die Karten der neuen Generation sind technisch weit fortgeschrittener.

Technische Daten und Steam-Ranking

Obwohl das RTX 3060 Modell über 12 GB Videospeicher verfügt (was mehr ist als bei der RTX 5060 Serie), hinkt es bei der Unterstützung moderner Technologien hinterher. Insbesondere verfügt die RTX 30 Serie nicht über die Frame Generation Funktion. Dennoch behauptet diese Karte in den monatlichen Berichten der Steam-Plattform seit langem ihre Führung als weltweit beliebteste Grafikkarte.

Diese Nachricht ist auch für Nutzer in Usbekistan wichtig, da Preisänderungen und Produktknappheit auf dem europäischen Markt direkte Auswirkungen auf die Preise in unserer Region haben. Bisher ist unklar, warum die RTX 3060 zu einem so hohen Preis zurückgekehrt ist, Experten führen dies jedoch auf Lagerbestände und Logistikkosten zurück.