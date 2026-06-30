Chamath Palihapitiya sammelt 135 Millionen Dollar für KI-Startup

·28·Technologie
Chamath Palihapitiya sammelt 135 Millionen Dollar für KI-Startup

Der renommierte Investor und ehemalige Facebook-Manager Chamath Palihapitiya ist mit einem Paukenschlag in die Technologiewelt zurückgekehrt. Er gab bekannt, dass sein KI-Startup 8090 Labs in einer Serie-A-Finanzierungsrunde 135 Millionen Dollar eingeworben hat. Das Projekt konzentriert sich auf die Automatisierung von Programmierprozessen und soll neue Möglichkeiten für den Unternehmenssektor eröffnen. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Die Investitionsrunde wurde von Salesforce Ventures angeführt. Zudem beteiligten sich namhafte Investoren wie WndrCo, Craft Ventures sowie die All-In-Podcast-Moderatoren David Sacks, David Friedberg und Jason Calacanis. Auch Tech-Stars wie Nikesh Arora, Chef von Palo Alto Networks, und Quora-Gründer Adam D’Angelo stehen auf der Liste der Unterstützer.

8090 Labs wurde im Januar dieses Jahres gegründet; das Kernprodukt heißt Software Factory. Diese Plattform ist ein KI-Agent, der speziell für Entwicklerteams in Unternehmen entwickelt wurde. Er erstellt nicht nur einfache Code-Snippets, sondern hilft bei der Entwicklung sicherer und kontrollierbarer Software, die den Anforderungen großer Konzerne entspricht.

Eine neue Ära der Unternehmensprogrammierung

Der Hauptvorteil des Software Factory-Systems besteht darin, dass es alle für Unternehmenskunden erforderlichen Kontrollmechanismen, einschließlich Audit-Prüfungen und Sicherheitsprotokolle, enthält. Dies ermöglicht es großen Unternehmen, KI-generiertem Code voll vertrauen zu können. Palihapitiya betonte, dass die Bedeutung des heutigen KI-Booms noch stärker sei als der Aufstieg der sozialen Netzwerke während seiner Zeit bei Facebook.

Zusammen mit der Finanzierung gab Chamath Palihapitiya eine unerwartete Entscheidung bekannt. Er wird künftig nicht nur als Vorstandsmitglied, sondern als CEO von 8090 Labs tätig sein. Dies ist seine erste vollständige Rückkehr in das operative Management seit seinem Ausscheiden bei Facebook.

Laut ixbt.com schrieb Palihapitiya auf seiner X-Seite, dass er lange auf diesen Moment gewartet habe. "Seit ich Facebook verlassen habe, habe ich auf einen Moment wie diesen gewartet, um in eine operative Vollzeitrolle zurückzukehren. Ich bin überzeugt, dass das, was wir jetzt bauen, wichtiger ist als alles zuvor", betonte er.

Der Erfolg dieses Startups könnte auch für Entwicklungsmärkte wie Usbekistan interessant sein. In einer Zeit, in der in unserem Land große Aufmerksamkeit auf die Steigerung des IT-Exportpotenzials gelegt wird, könnten Tools wie Software Factory lokalen Entwicklerteams helfen, qualitativ hochwertige Produkte nach internationalen Standards schneller zu entwickeln. KI-gestütztes Coding wird in Zukunft zu einem entscheidenden Faktor für die Wettbewerbsfähigkeit auf dem Softwaremarkt werden.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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