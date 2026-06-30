Starke Explosion in Monaco: Zwei Schwerverletzte

·39·Welt
Starke Explosion in Monaco: Zwei Schwerverletzte

Drei Personen wurden bei einer starken Explosion in Monaco verletzt. Französischen Medien zufolge befinden sich zwei von ihnen in einem kritischen Zustand.

Berichten zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 21:00 Uhr Ortszeit vor einem Wohngebäude in der Rue Révérend Pierre Louis Frolla, nahe der französischen Grenze. Ersten Informationen zufolge wurde die Explosion durch eine vor dem Gebäude zurückgelassene Tasche verursacht.

Der Staatsminister von Monaco, Christophe Mirman, bezeichnete den Vorfall gegenüber der AFP-Agentur als „sehr wahrscheinlich ein Terroranschlag“. Er gab an, dass die Strafverfolgungsbehörden eine Untersuchung eingeleitet haben.

Beamte betonten, dass die Explosion durch eine Sprengvorrichtung verursacht wurde, die Bolzen und Metallkugeln enthielt.

„Meines Wissens nach ist ein solcher Vorfall in der Geschichte zum ersten Mal passiert“, sagte der Regierungschef von Monaco, Christophe Mirman.

Polizeikräfte und Rettungsdienste wurden umgehend in das betroffene Gebiet entsandt. Derzeit dauern die Ermittlungen an, um alle Einzelheiten des Vorfalls zu klären.

MonacoChristophe MirmanAFPFrance
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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