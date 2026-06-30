Arsenal hat vor dem Ende des Sommertransferfensters ein offizielles Angebot für Bournemouth-Spieler Alex Scott abgegeben, um sein Mittelfeld zu verstärken. Doch der Versuch der "Gunners" unter Mikel Arteta scheiterte. Die Vereinsführung von Bournemouth hat beschlossen, einen ihrer talentiertesten Spieler nicht ziehen zu lassen. Dies berichtet Goal.com Bericht heißt es.

Laut einem Bericht der BBC hat Bournemouth das erste Angebot von Arsenal strikt abgelehnt. Der 22-jährige Mittelfeldspieler gilt derzeit als zentraler Grundstein für die Zukunftsprojekte der "Cherries". Daher möchte der Verein ihn nicht nur nicht verkaufen, sondern hat bereits Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung aufgenommen. Scotts aktueller Vertrag läuft noch zwei Jahre.

Alex Scott überzeugte in der letzten Saison mit 39 Einsätzen und 4 Toren. Seine technische Versiertheit im Zentrum und seine hohe Energie erregten die Aufmerksamkeit von Mikel Arteta. Arsenal strebt an, den Kader für den Kampf um die Meisterschaft in der Premier League in der nächsten Saison weiter zu verstärken.

Wettkampf der Giganten

Nicht nur Arsenal, sondern auch andere englische Top-Klubs beobachten Scotts Entwicklung genau. Manchester City, Manchester United, Tottenham und Chelsea könnten ebenfalls in den Kampf um den talentierten Fußballer einsteigen. Das Ansehen des Spielers stieg insbesondere nach seiner Nominierung für die englische Nationalmannschaft sprunghaft an.

Berichten zufolge wurde Alex Scott im November letzten Jahres in die Nationalmannschaft berufen und nahm an Trainingslagern in Florida unter Thomas Tuchel teil. Obwohl er noch kein offizielles Debüt gegeben hat, hat diese Erfahrung seinen Marktwert erheblich gesteigert. Bournemouth will einen so wertvollen Aktiv nicht kampflos aufgeben.

Nach der Absage von Bournemouth muss Arsenal nun andere Optionen prüfen. Die Londoner richten ihr Augenmerk nun auf die Newcastle United-Stars Bruno Guimaraes und Sandro Tonali. Laut Goal.com ist ein Transfer von Guimaraes derzeit wahrscheinlicher, da die Ablösesumme für Tonali als zu hoch eingeschätzt wird.

Arsenal beabsichtigt, bis zum Ende des Transferfensters mindestens einen hochkarätigen Mittelfeldspieler zu verpflichten. Sollte die Option Alex Scott endgültig scheitern, wird der Verein seine gesamte Aufmerksamkeit auf die Verhandlungen mit Newcastle richten. In jedem Fall ist Mikel Arteta bewusst, dass eine Erneuerung des zentralen Mittelfelds notwendig ist.