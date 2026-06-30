WM 2026. Achtelfinale. Brasilien gegen Japan 2:1 (Tore ansehen)
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WM 2026. Achtelfinale
Die Achtelfinalspiele der Weltmeisterschaft dauern an. In einem der Topspiele sicherte sich Brasilien einen hart erkämpften Sieg gegen Japan und zog in die nächste Runde ein. Das entscheidende Tor fiel in der 90.+5 Minute.
WM 2026. Achtelfinale
Brasilien — Japan 2:1
29. Juni. Houston
Tore: Casemiro (56), Martinelli (90+5) — Sano (29).
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