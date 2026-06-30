Geständnis von Martinelli, dem Torschützen, der Brasilien ins Achtelfinale brachte

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Geständnis von Martinelli, dem Torschützen, der Brasilien ins Achtelfinale brachte

Die brasilianische Nationalmannschaft zog nach einem 2:1-Sieg gegen Japan im Sechzehntelfinale der WM 2026 in die nächste Runde ein.

Gabriel Martinelli war einer der Helden des Spiels. Er erzielte in der 95. Minute das entscheidende Tor und brachte sein Team ins Achtelfinale. Nach dem Spiel gab der Spieler zu, dass es schwierig sei, seine Emotionen in Worte zu fassen.

„Ich kann meine jetzige Freude nicht beschreiben“

Martinelli sagte, er sei nach dem Spiel sehr bewegt gewesen.

„Ich finde keine Worte, um meine aktuelle Freude auszudrücken. Zu sehen, wie die Fans aufspringen und jubeln, meine Eltern und Freunde zu sehen — das ist unbeschreiblich“, sagte er.

Für den Spieler war dieses Tor nicht nur ein persönlicher Erfolg, sondern eine große Freude für das gesamte Team und die Fans.

Zuversicht nach dem Pfostenschuss

Vor der entscheidenden Szene hatte der Ball den Pfosten getroffen.

Martinelli sagte, dass er in diesem Moment spürte, dass es noch eine weitere Chance geben würde.

„Als der Ball gegen den Pfosten prallte, spürte ich, dass ich noch eine Chance bekommen würde“, sagte der brasilianische Fußballer.

Kurz darauf nutzte er seine Chance und erzielte das Siegtor.

Das Tor in der 95. Minute entschied alles

Bis zum Ende des Spiels stand es 1:1.

In der 95. Minute traf Martinelli mit einem präzisen Schuss und bescherte Brasilien den 2:1-Sieg.

Statistik

Information

Spiel

Brasilien — Japan

Ergebnis

2:1

Entscheidendes Tor

95. Minute

Torschütze

Gabriel Martinelli

Resultat

Brasilien im Achtelfinale

„Es ist egal, auf welcher Position ich spiele“

Martinelli sprach auch über seine Position auf dem Feld.

Er betonte, dass es unabhängig davon, ob er auf dem Flügel oder im Zentrum spielt, sein Hauptziel sei, dem Team zu helfen.

„Ob ich auf dem Flügel oder im Zentrum spiele — das spielt keine Rolle. Das Wichtigste für mich ist, dem Team nützlich zu sein“, sagte er.

Ein großer Held für Brasilien

In den WM-Play-offs kann ein einziges Tor das Schicksal des gesamten Turniers verändern.

Martinellis Treffer in der 95. Minute hielt Brasilien im Wettbewerb und brachte sie ins Achtelfinale.

Die Fans erwarten nun, dass er auch in der nächsten Runde eine so wichtige Rolle spielt.

Glauben Sie, dass Martinellis Tor eines der dramatischsten Tore der WM 2026 Play-offs war? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie den Artikel mit Fußballfans.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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