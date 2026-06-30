Brasiliens unerwarteter Held im WM-2026 Achtelfinale

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Brasiliens unerwarteter Held im WM-2026 Achtelfinale

Brasilien errang im Achtelfinale der WM 2026 einen hart erkämpften 2:1-Sieg gegen Japan. Als bester Spieler der Partie wurde der erfahrene Mittelfeldspieler Casemiro ausgezeichnet.

Der 34-Jährige erzielte zu einem entscheidenden Zeitpunkt ein Tor und spielte eine Schlüsselrolle bei der Rückkehr seines Teams ins Spiel.

Casemiro rettete Brasilien

Brasilien lag während des Spiels zurück. In der 56. Minute glich Casemiro mit einem präzisen Schuss aus.

Sein Tor gab den „Pentacampeões“ einen psychologischen Vorteil, und dem Team gelang später auch der Siegtreffer.

Casemiros Tor wurde zum Wendepunkt der Partie für Brasilien.

Zum Man of the Match gewählt

Nach dem Spiel wurde Casemiro zum besten Spieler der Begegnung ernannt.

Der erfahrene Mittelfeldspieler erzielte nicht nur ein Tor, sondern war auch in den Zweikämpfen im Zentrum aktiv und hielt die Balance im Team.

Seine Erfahrung war für Brasilien in einem hochdruckbelasteten Play-off-Spiel von großer Bedeutung.

Konnte das Spiel nicht beenden

Casemiro musste das Feld in der 90+3. Minute verletzungsbedingt verlassen.

Fabinho wurde eingewechselt. Über den Schweregrad der Verletzung liegen derzeit noch keine Informationen vor.

Statistik

Information

Spieler

Casemiro

Alter

34

Torminute

56. Minute

Auswechselzeit

90+3. Minute

Spielergebnis

Brasilien 2:1 Japan

Gegen wen spielt Brasilien als Nächstes?

Brasilien unter der Leitung von Carlo Ancelotti ist ins Viertelfinale eingezogen.

Der nächste Gegner des Teams wird der Sieger der Paarung Norwegen gegen Elfenbeinküste sein. Auch in diesem Spiel könnte Brasilien als Favorit gelten, doch der schwierige Sieg gegen Japan zeigte, dass es in den Play-offs keine einfachen Gegner gibt.

Casemiros Verletzung sorgt für Beunruhigung

Obwohl Brasilien in die nächste Runde eingezogen ist, könnte die späte Verletzung von Casemiro eine ernsthafte Sorge für das Team darstellen.

Der erfahrene Mittelfeldspieler gilt als einer der wichtigsten Spieler im Zentrum. Ob er am nächsten Spiel teilnehmen kann, wird nach den medizinischen Untersuchungen bekannt gegeben.

Glauben Sie, dass Casemiro im Spiel gegen Japan wirklich der beste Spieler war? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie den Artikel mit Fußballfans.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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