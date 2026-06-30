Ancelotti erklärt, warum Neymar gegen Japan nicht spielte

Dass Neymar im Achtelfinale der Weltmeisterschaft 2026 zwischen Brasilien und Japan nicht zum Einsatz kam, warf unter den Fans viele Fragen auf.

Nach dem Spiel erklärte Cheftrainer Carlo Ancelotti die Gründe für diese Entscheidung und gab an, Neymar für eine mögliche Verlängerung geschont zu haben.

Neymar hätte in der 60. bis 65. Minute eingewechselt werden können

Ancelotti sagte, er habe während des Spiels mit Neymar gesprochen und geplant, ihn in der Mitte der zweiten Halbzeit einzusetzen.

«Wir haben Neymar für eine mögliche Verlängerung geschont. Er hätte in der 60. oder 65. Minute eingewechselt werden können», so der Spezialist.

Als sich die Situation im Spiel jedoch änderte, passte der Trainer seinen Plan an.

Taktik blieb nach dem Ausgleich unverändert

Laut Ancelotti begann Brasilien das Spiel zu kontrollieren, nachdem der Ausgleich gefallen war.

Aus diesem Grund entschied der Trainer, nicht in die taktische Aufstellung einzugreifen und das Gleichgewicht auf dem Platz zu bewahren.

«Wir haben den Ausgleich erzielt, und da die Mannschaft das Spiel kontrollierte, entschied ich mich, die taktische Aufstellung nicht zu ändern», sagte Ancelotti.

Auch auf der Bank starke Spieler

Der italienische Spezialist betonte ausdrücklich, dass der Wettbewerb im brasilianischen Kader sehr hoch sei.

Seiner Meinung nach ist der große Vorteil des Teams, dass es nicht nur in der Startelf, sondern auch auf der Ersatzbank hochkarätige Spieler gibt.

«Wir haben sowohl auf dem Platz als auch auf der Bank genügend starke Spieler. Wir müssen schätzen, dass jeder Spieler auf einem hohen Niveau agiert», sagte er.

Japan war kein einfacher Gegner

Ancelotti lobte auch die japanische Nationalmannschaft.

Er bezeichnete die Asiaten als eine gut organisierte, disziplinierte und für jeden Gegner sehr unangenehme Mannschaft.

«Es war ein sehr verantwortungsvolles Spiel. Japan ist gut organisiert und ein sehr unangenehmer Gegner», sagte der Brasilien-Coach.

War die Entscheidung richtig?

Dass ein Spieler mit der Erfahrung von Neymar auf der Bank blieb, befeuerte natürlich die Diskussionen.

Einerseits dachte Ancelotti an eine mögliche Verlängerung. Andererseits hielt er es für riskant, die aktuelle Aufstellung zu ändern, da Brasilien das Spiel kontrollierte.

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