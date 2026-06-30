WM 2026: Paraguay besiegt Deutschland sensationell im Elfmeterschießen

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WM 2026: Paraguay besiegt Deutschland sensationell im Elfmeterschießen

In der K.o.-Runde der WM 2026 gab es eine große Sensation. Die Nationalmannschaft von Paraguay besiegte Deutschland im Elfmeterschießen und zog ins Achtelfinale ein.

In einem dramatischen Spiel bestimmten VAR-Eingriffe, ein aberkanntes Tor und entscheidende Paraden von Torhüter Orlando Hill das Schicksal der Begegnung.

Enciso eröffnet den Spielstand

Das erste Tor des Spiels fiel in der 42. Minute.

Der paraguayische Stürmer Julio Enciso traf präzise und brachte sein Team in Führung. Deutschland beendete die erste Halbzeit mit 0:1.

Havertz gleicht aus

Zu Beginn der zweiten Halbzeit erhöhte Deutschland den Druck.

Kai Havertz erzielte den Ausgleich zum 1:1. In der regulären Spielzeit fielen keine weiteren Tore, sodass es in die Verlängerung ging.

Deutsches Tor nach VAR-Prüfung aberkannt

In der 102. Minute der Verlängerung hatte Jonathan Tah Deutschland in Führung gebracht.

Der VAR prüfte die Situation jedoch erneut. Da Waldemar Anton den Torhüter bei der Toraktion behindert hatte, wurde das Tor annulliert.

Die Freude Deutschlands währte nicht lange — die VAR-Entscheidung ließ den Spielstand bei 1:1.

Auch in den verbleibenden Minuten konnten die Teams keinen Sieger ermitteln.

Orlando Hill wird zum Helden

Im Elfmeterschießen wurde der paraguayische Torhüter Orlando Hill zum Haupthelden des Spiels.

Er:

  • hielt den Schuss von Kai Havertz;

  • und wehrte auch den Elfmeter von Nick Woltemade ab.

Jonathan Tah traf mit seinem Versuch das Tor nicht.

Paraguay im Achtelfinale

Paraguay gewann das Elfmeterschießen mit 4:3.

WM 2026. Sechzehntelfinale

Deutschland — Paraguay — 1:1
Elfmeterschießen — 3:4

Tore: Enciso, 42 — Havertz.

Damit scheidet Deutschland aus dem Turnier aus, während Paraguay ins Achtelfinale der Weltmeisterschaft einzieht.

Eine weitere große Sensation der K.o.-Phase

Deutschland galt aufgrund des Kaders und der Erfahrung als Favorit. Doch durch diszipliniertes Spiel, mentale Stärke und eine starke Torhüterleistung schaltete Paraguay den starken Gegner aus.

Wie weit wird der sensationelle Lauf von Paraguay Ihrer Meinung nach gehen? Schreiben Sie es in die Kommentare und teilen Sie den Artikel mit Fußballfans.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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