Japan-Cheftrainer äußert "unerwartete Worte" nach Niederlage gegen Brasilien

Der Weg der japanischen Nationalmannschaft bei der WM 2026 endete im Achtelfinale. Die Schützlinge von Hajime Moriyasu unterlagen Brasilien mit 1:2 und schieden aus dem Turnier aus.

Nach dem Spiel übernahm der Japan-Cheftrainer die volle Verantwortung, entschuldigte sich bei den Fans und betonte, dass das Team stärker zurückkehren werde.

«Ich bedauere, dass wir keinen Sieg erringen konnten»

Moriyasu wandte sich zunächst an die japanischen Fans.

«Ich bedauere es sehr für alle japanischen Fans, dass wir nicht gewinnen konnten. Als Cheftrainer übernehme ich die volle Verantwortung und entschuldige mich bei allen», sagte er.

Die Worte des Trainers zeigten, wie sehr ihn das Ergebnis der Mannschaft getroffen hatte.

Besonderer Dank an die Fans in Houston

Der Japan-Cheftrainer dankte den Fans, die ins Stadion kamen, um das Team zu unterstützen.

Zudem erinnerte er an die Fans, die das Spiel über das Fernsehen und das Internet verfolgten, obwohl in Japan und anderen Teilen der Welt Nacht war.

«Ich danke allen Menschen, die uns unterstützt haben», sagte Moriyasu.

«Es ist schwer, das Turnier in dieser Phase zu beenden»

Japan leistete im Achtelfinale Brasilien würdigen Widerstand, verlor jedoch mit 1:2.

Moriyasu erklärte, dass die Spieler während des gesamten Turniers alles gegeben hätten.

Er betonte, dass das Team großen Einsatz gezeigt habe:

in jedem Training;

in jedem Spiel;

während des gesamten Vorbereitungsprozesses

und großen Einsatz gezeigt habe.

Die Spieler kämpften bis zum Ende

Der Cheftrainer hob nicht nur die Spieler hervor, sondern auch den Trainerstab und alle Spezialisten, die rund um das Team arbeiteten.

«Wir haben alles getan, was in unserer Macht stand. Die Spieler haben sowohl in jedem Training als auch im heutigen Spiel alles gegeben», sagte er.

Niederlage wird zur Motivation

Moriyasu verbarg nicht, dass das Team derzeit in einem Zustand tiefer Enttäuschung ist.

Er betonte jedoch, dass dieses Ergebnis akzeptiert werden müsse und die richtigen Schlüsse gezogen werden müssten, um in Zukunft stärker zu werden.

«Wir werden dieses Ergebnis akzeptieren und es als Motivation nutzen, um noch stärker zurückzukommen».

Japans Weg bei der Weltmeisterschaft ist beendet

Japan fiel in der Gruppenphase durch sein diszipliniertes und kollektives Spiel auf. Auch im Spiel gegen Brasilien gaben die Asiaten nicht so leicht gegen den Favoriten auf.

Doch in den Playoffs war ein einziger Fehler entscheidend, und Japan verabschiedete sich von der Weltmeisterschaft.

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