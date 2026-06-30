Die deutsche Nationalmannschaft ist nach einer Niederlage im Elfmeterschießen gegen Paraguay im Achtelfinale der Weltmeisterschaft 2026 aus dem Turnier ausgeschieden.

Nachdem die Partie nach Verlängerung 1:1 endete, verloren die Deutschen im Elfmeterschießen mit 3:4. Damit erreichten die vierfachen Weltmeister auch bei der dritten WM in Folge nicht das erwartete Ergebnis.

Paraguay stoppte den Lauf Deutschlands

Deutschland war als Gruppensieger ins Achtelfinale eingezogen. Die Schützlinge von Julian Nagelsmann belegten in Gruppe E mit 6 Punkten den ersten Platz.

In den Playoffs verloren jedoch alle Berechnungen ihre Bedeutung. Paraguay leistete den Deutschen যোগ্যigen Widerstand und führte das Spiel bis ins Elfmeterschießen.

Im entscheidenden Elfmeterschießen erwies sich der südamerikanische Vertreter als stärker.

Eine schwere Zeit seit 2014

Deutschland gewann die Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien. Doch die drei darauffolgenden Weltmeisterschaften verliefen für das Team erfolglos.

Weltmeisterschaft Ergebnis von Deutschland WM 2014 Weltmeister WM 2018 Gruppenphase ausgeschieden WM 2022 Gruppenphase ausgeschieden WM 2026 Im Achtelfinale ausgeschieden

2018 und 2022 schafften es die Deutschen nicht einmal aus der Gruppe. 2026 zogen sie als Erstplatzierte in die Playoffs ein, scheiterten jedoch bereits in der ersten Runde des neuen Formats.

Erster Platz in der Gruppe half nicht

Nagelsmanns Team hatte in der Gruppenphase ein überzeugendes Ergebnis erzielt.

6 Punkte und der erste Platz hielten Deutschland in der Liste der Turnierfavoriten. Doch im Spiel gegen Paraguay konnten die Deutschen ihre Überlegenheit nicht in einen Sieg verwandeln.

In den Playoffs kann ein einziger Fehler oder ein unpräziser Elfmeter über das Schicksal des gesamten Turniers entscheiden.

Im deutschen Fußball mehren sich die Fragen

Das Scheitern bei der dritten Weltmeisterschaft in Folge könnte im deutschen Fußball erneut ernsthafte Diskussionen auslösen.

Das Team verfügte über talentierte Spieler und einen hochkarätigen Trainer. In den entscheidenden Spielen fehlten jedoch Stabilität und Gelassenheit.

Die Hauptfrage ist nun: Was muss die deutsche Nationalmannschaft ändern, um ihre einstige Stärke zurückzugewinnen?

Was ist Ihrer Meinung nach der Hauptgrund für die aufeinanderfolgenden Misserfolge Deutschlands? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie den Artikel mit Fußballfans.