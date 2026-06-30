Deutschland erlebt dritte Weltmeisterschaft-Enttäuschung in Folge

·58·Sport
Deutschland erlebt dritte Weltmeisterschaft-Enttäuschung in Folge

Die deutsche Nationalmannschaft ist nach einer Niederlage im Elfmeterschießen gegen Paraguay im Achtelfinale der Weltmeisterschaft 2026 aus dem Turnier ausgeschieden.

Nachdem die Partie nach Verlängerung 1:1 endete, verloren die Deutschen im Elfmeterschießen mit 3:4. Damit erreichten die vierfachen Weltmeister auch bei der dritten WM in Folge nicht das erwartete Ergebnis.

Paraguay stoppte den Lauf Deutschlands

Deutschland war als Gruppensieger ins Achtelfinale eingezogen. Die Schützlinge von Julian Nagelsmann belegten in Gruppe E mit 6 Punkten den ersten Platz.

In den Playoffs verloren jedoch alle Berechnungen ihre Bedeutung. Paraguay leistete den Deutschen যোগ্যigen Widerstand und führte das Spiel bis ins Elfmeterschießen.

Im entscheidenden Elfmeterschießen erwies sich der südamerikanische Vertreter als stärker.

Eine schwere Zeit seit 2014

Deutschland gewann die Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien. Doch die drei darauffolgenden Weltmeisterschaften verliefen für das Team erfolglos.

Weltmeisterschaft

Ergebnis von Deutschland

WM 2014

Weltmeister

WM 2018

Gruppenphase ausgeschieden

WM 2022

Gruppenphase ausgeschieden

WM 2026

Im Achtelfinale ausgeschieden

2018 und 2022 schafften es die Deutschen nicht einmal aus der Gruppe. 2026 zogen sie als Erstplatzierte in die Playoffs ein, scheiterten jedoch bereits in der ersten Runde des neuen Formats.

Erster Platz in der Gruppe half nicht

Nagelsmanns Team hatte in der Gruppenphase ein überzeugendes Ergebnis erzielt.

6 Punkte und der erste Platz hielten Deutschland in der Liste der Turnierfavoriten. Doch im Spiel gegen Paraguay konnten die Deutschen ihre Überlegenheit nicht in einen Sieg verwandeln.

In den Playoffs kann ein einziger Fehler oder ein unpräziser Elfmeter über das Schicksal des gesamten Turniers entscheiden.

Im deutschen Fußball mehren sich die Fragen

Das Scheitern bei der dritten Weltmeisterschaft in Folge könnte im deutschen Fußball erneut ernsthafte Diskussionen auslösen.

Das Team verfügte über talentierte Spieler und einen hochkarätigen Trainer. In den entscheidenden Spielen fehlten jedoch Stabilität und Gelassenheit.

Die Hauptfrage ist nun: Was muss die deutsche Nationalmannschaft ändern, um ihre einstige Stärke zurückzugewinnen?

Was ist Ihrer Meinung nach der Hauptgrund für die aufeinanderfolgenden Misserfolge Deutschlands? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie den Artikel mit Fußballfans.

DeutschlandParaguayJulian NagelsmannBrasilien
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Casemiro verrät Brasiliens Schlüsselstärke für die MeisterschaftCasemiro verrät Brasiliens Schlüsselstärke für die MeisterschaftHeute, 06:37Offener Rat eines ehemaligen russischen Fußballers für Usbekistan-SpielerOffener Rat eines ehemaligen russischen Fußballers für Usbekistan-SpielerHeute, 06:30Offiziell: Lewandowski wechselt in die MLS, neue Ära beim Chicago FireOffiziell: Lewandowski wechselt in die MLS, neue Ära beim Chicago FireHeute, 05:51Was sagte Carlo Ancelotti nach dem Sieg gegen Japan?Was sagte Carlo Ancelotti nach dem Sieg gegen Japan?Heute, 05:48WM 2026. Achtelfinale. Brasilien gegen Japan 2:1 (Tore ansehen)WM 2026. Achtelfinale. Brasilien gegen Japan 2:1 (Tore ansehen)Heute, 05:40Geständnis von Martinelli, dem Torschützen, der Brasilien ins Achtelfinale brachteGeständnis von Martinelli, dem Torschützen, der Brasilien ins Achtelfinale brachteHeute, 05:30
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier