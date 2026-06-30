Offiziell: Lewandowski wechselt in die MLS, neue Ära beim Chicago Fire

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Offiziell: Lewandowski wechselt in die MLS, neue Ära beim Chicago Fire

Die amerikanische MLS (Major League Soccer) hat einen weiteren Megastar begrüßt. Der Club Chicago Fire gab offiziell den Transfer eines der stärksten Torjäger der Fußballwelt bekannt, des polnischen Stürmers Robert Lewandowski offiziell bekannt gegeben.

Die 37-jährige ehemalige Legende von Bayern München und FC Barcelona wechselte ablösefrei, also im Status eines Free Agents über den Ozean. Mit diesem Transfer wollen die Amerikaner nicht nur die Offensive des Teams verstärken, sondern das weltweite Ansehen der gesamten Liga auf eine neue Stufe heben.

Langfristiger Vertrag und symbolischer Status

Trotz des Alters des polnischen Stürmers zeigte die Führung von Chicago Fire großes Vertrauen in seine Erfahrung und körperliche Verfassung. Die Vereinbarung zwischen den Parteien nahm die Form eines langfristigen Deals an, bis zum Ende der Saison 2027/28 der als langfristige Bindung geplant ist.

Bei der Präsentationszeremonie stellte der Pressedienst des Clubs Lewandowski nicht einfach als neuen Spieler vor, sondern als eine Persönlichkeit von sehr hohem Status:

Aus der Clubmitteilung: «Robert Lewandowski ist eine echte globale Ikone des Fußballs. Sein Wechsel zu unserem Team schlägt ein neues Kapitel in der Geschichte des Clubs auf».

Torschützenkunst bleibt: Aktuelle Statistiken

Obwohl Lewandowski sich in der Endphase seiner Karriere befindet, konnte er selbst in der spanischen La Liga, einer der stärksten und physisch anspruchsvollsten Ligen Europas, immer noch Produktivität zeigen. Seine Werte aus der letzten Saison beim FC Barcelona bestätigen dies deutlich:

Wettbewerb (La Liga)

Einsätze

Tore

Vorlagen (Assists)

Vertragslaufzeit

Letzte Saison

31

14

2

Bis Ende 2027/28

Robert Lewandowskis Wechsel in die MLS ist der Beweis, dass die Entwicklung des Fußballs in Amerika nicht stagniert, sondern mit neuer Kraft voranschreitet. In den Fußstapfen von Stars wie Lionel Messi, Olivier Giroud und Luis Suarez soll der Kapitän der polnischen Nationalmannschaft nun den Club aus Chicago zu neuen Meilensteinen und lang ersehnten Titeln führen.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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