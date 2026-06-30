Was sagte Carlo Ancelotti nach dem Sieg gegen Japan?

Die brasilianische Nationalmannschaft zog nach einem 2:1-Sieg gegen Japan im Sechzehntelfinale der Weltmeisterschaft 2026 in die nächste Runde ein. Nach dem Spiel lobte Carlo Ancelotti die Reaktion seines Teams in der zweiten Halbzeit und die taktischen Änderungen.

Nach Meinung des italienischen Spezialisten zeigte Brasilien gerade gegen Japan seine beste Leistung des Turniers.

«Das Wichtige ist, wie man auf Fehler reagiert»

Ancelotti betonte, dass Fehler im Fußball natürlich seien und es primär auf die Reaktion danach ankomme.

«Im Fußball passieren Fehler, man kann ihnen nicht entkommen. Wichtig ist, wie man mit diesen Fehlern umgeht. Genau das haben wir in der zweiten Halbzeit gezeigt», sagte er.

Der Cheftrainer fügte hinzu, dass er darauf vertraut habe, dass sein Team treffen würde.

Warum war die erste Halbzeit schwierig?

Ancelotti erklärte, dass Japan in der ersten Halbzeit sehr dicht und kompakt verteidigt habe.

Brasilien versuchte zunächst, über das Zentrum die Oberhand zu gewinnen, doch der Gegner schloss diese Räume.

Aus diesem Grund:

wurde es schwierig, Chancen zu kreieren;

es wurden keine Lücken im Zentrum gefunden;

die Angriffe nahmen nicht die erwartete Geschwindigkeit auf.

Taktikänderung nach der Pause

Brasilien änderte in der Halbzeitpause den Spielstil.

Ancelotti gab dem Team die Aufgabe, die Flügel mehr zu nutzen und den Druck im Strafraum zu erhöhen.

«Nach der Pause haben wir versucht, mehr über die Flügel zu spielen und den Druck im Strafraum zu erhöhen. Infolgedessen hat sich unser Spiel deutlich verbessert», sagte der Trainer.

Das Team blieb auch nach dem Gegentor gefasst

Als Japan in Führung ging, wurde die Situation für Brasilien schwierig.

Doch Ancelottis Schützlinge gerieten nicht in Panik und verloren nicht ihr Spiel, wie es in der ersten Halbzeit gegen Marokko passiert war.

Laut dem italienischen Spezialisten blieb er selbst vor Martinellis Siegtreffer ruhig.

«Das Team hat gut gespielt. Deshalb habe ich erwartet, dass das Tor fallen würde», sagte Ancelotti.

Aspekte, an denen noch gearbeitet werden muss

Trotz des Sieges gab Ancelotti zu, dass im Team noch Mängel bestehen.

Er nannte folgende Punkte, die verbessert werden müssen:

die Nutzung von Eckbällen;

die Stärkung der Teamstruktur;

die Beschleunigung der Angriffsaktionen;

mehr Lösungen gegen eine dichte Defensive des Gegners.

«Das war unser bestes Spiel in diesem Turnier»

Ancelotti war am Ende der Partie mit der Gesamtleistung seines Teams zufrieden.

«Ich denke, wir haben unser bestes Spiel des Turniers gezeigt», sagte der brasilianische Cheftrainer.

Der hart erkämpfte 2:1-Sieg führte die „Pentacampeones“ ins Achtelfinale. Nun stellt sich die Hauptfrage: Kann Brasilien diesen Rhythmus auch in der nächsten Runde beibehalten?

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