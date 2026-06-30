Cuktech präsentiert neues Roboter-Exoskelett für Outdoor-Enthusiasten

Moderne Technologien erweitern kontinuierlich die physischen Möglichkeiten des Menschen. Das bekannte Unternehmen Cuktech hat ein neues Roboter-Exoskelett-Projekt vorgestellt, das für den Bergtourismus und Liebhaber eines aktiven Lebensstils entwickelt wurde. Dieses Gerät dient dazu, die Belastung der menschlichen Muskeln beim Gehen über lange Strecken und beim Tragen schwerer Lasten erheblich zu reduzieren. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut ixbt.com hat das Unternehmen eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, um das neue Produkt unter realen Bedingungen zu testen. Im Rahmen dieses Projekts werden 50 Freiwillige ausgewählt, die die Möglichkeit erhalten, die robotergestützte Ausrüstung völlig kostenlos zu nutzen. Nach Abschluss des Testzeitraums können Teilnehmer, die alle Anforderungen erfüllt haben, das Gerät behalten.

Testbedingungen und Anforderungen an die Teilnehmer

Um am Programm teilzunehmen, müssen die Kandidaten über 18 Jahre alt, gesund und frei von Gelenk-, Rücken- oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen sein. Das Unternehmen gab bekannt, dass Blogger, die im Bereich Bergsteigen und Hiking tätig sind, sowie erfahrene Reisende bevorzugt werden. Dies ist ein strategischer Schritt, um die Möglichkeiten des neuen Gadgets einem breiten Publikum zu präsentieren und professionelles Feedback zu erhalten.

Die Teilnehmer übernehmen auch bestimmte Verpflichtungen. Insbesondere müssen sie das Exoskelett innerhalb eines Monats an mindestens 15 Tagen nutzen und mindestens dreimal pro Woche Trainingseinheiten durchführen. Zudem werden zeitnahe, hochwertige Textbewertungen sowie Foto- und Videomaterialien gefordert, die den Betrieb des Geräts dokumentieren.

Sicherheits- und Garantiefragen

Bei Erhalt des Geräts müssen die Teilnehmer eine Kaution in Höhe von 2000 Yuan (ca. 300 US-Dollar) hinterlegen. Wenn die Ausrüstung am Ende des Tests unbeschädigt ist und alle Teile vorhanden sind, wird dieser Betrag innerhalb von 10 Werktagen vollständig zurückerstattet. Diese Maßnahme wurde eingeführt, um den sorgsamen Umgang mit der teuren technologischen Ausrüstung zu gewährleisten.

Roboter-Exoskelette sind spezielle mechanische Vorrichtungen, die am menschlichen Körper getragen werden und die körperliche Ausdauer beim Gehen, Laufen oder Bergsteigen steigern. Sie beschleunigen nicht nur die Bewegung, sondern schützen auch die Gelenke vor übermäßiger Belastung. Bisher hält Cuktech die genauen technischen Daten des neuen Produkts geheim, jedoch werden nach Abschluss der Tests detaillierte Informationen zu Leistung und Gewicht des Geräts erwartet.

In Ländern mit vielen bergigen Regionen, wie Usbekistan, könnten solche Technologien von großer Bedeutung für die Entwicklung des Inlandstourismus und die Erhöhung der Sicherheit bei Extremreisen sein. In Zukunft könnten solche Exoskelette nicht nur für Touristen, sondern auch für Rettungskräfte und Träger zu täglichen Helfern werden.