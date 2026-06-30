Casemiro verrät Brasiliens Schlüsselstärke für die Meisterschaft

Die brasilianische Nationalmannschaft zog nach einem 2:1-Sieg gegen Japan im Achtelfinale der WM 2026 in die nächste Runde ein. Nach dem Spiel erklärte Casemiro, worin der Hauptvorteil des Teams liege.

Nach Meinung des 34-jährigen Mittelfeldspielers liegt Brasiliens größte Stärke nicht in einzelnen Spielern, sondern in der mentalen Vorbereitung des gesamten Teams und der Fähigkeit, bis zum Ende zu kämpfen.

„Unsere größte Stärke ist die mentale Vorbereitung“

Obwohl Brasilien im Spiel gegen Japan zunächst zurücklag, ließen sie den Druck nicht nachlassen und konnten die Situation zu ihren Gunsten wenden.

„Die größte Stärke unserer Mannschaft ist ihre mentale Vorbereitung. Wir haben weiterhin offensiven Fußball gespielt und Druck auf den Gegner ausgeübt“, sagte Casemiro.

Er betonte, dass das Team auch in schwierigen Situationen die Ruhe bewahrt und nicht von seinem Spielplan abgewichen sei.

Einwechselspieler veränderten das Spiel

Casemiro merkte an, dass man sich bei einem langen und komplexen Turnier wie der Weltmeisterschaft nicht nur auf die Startelf verlassen könne.

Er lobte insbesondere die Spieler, die von der Bank kamen:

Endrick fand sich gut ins Spiel ein;

Martinelli erzielte das entscheidende Tor;

Ryan ersetzte Raphinha würdig.

„Bei einer Weltmeisterschaft ist es sehr wichtig, die Spieler zu schätzen, die eingewechselt werden“, sagte der Mittelfeldspieler.

Martinellis Tor sicherte den Sieg

Im Spiel gegen Japan glich Casemiro in der 56. Minute aus.

Das entscheidende Tor der Partie erzielte Gabriel Martinelli in der 95. Minute. Damit feierte Brasilien einen willensstarken Sieg und zog ins Achtelfinale ein.

Statistik Ergebnis Begegnung Brasilien — Japan Spielstand 2:1 Ausgleichstor Casemiro Siegtor Martinelli Ergebnis Brasilien im Achtelfinale

„Dieser Kader kann Weltmeister werden“

Casemiro bewertete auch die Titelchancen Brasiliens sehr hoch.

Seiner Meinung nach verfügt das Team neben einer starken Startelf auch über Ersatzspieler, die das Spiel entscheiden können.

„Das ist die mentale Vorbereitung des Teams. Dieser Kader ist in der Lage, die Weltmeisterschaft zu gewinnen“, sagte Casemiro gegenüber der offiziellen FIFA-Website.

Wie hoch sind die Titelchancen Brasiliens?

Der hart erkämpfte Sieg gegen Japan zeigte Brasiliens Fähigkeit, aus schwierigen Situationen herauszukommen.

In den nächsten Runden werden die Gegner jedoch stärker werden. Für die Meisterschaft benötigt das Team nicht nur Können, sondern genau die mentale Stabilität, die Casemiro hervorhob.

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