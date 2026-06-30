Marokkos Cheftrainer verrät das Geheimnis hinter dem Sieg

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Marokkos Cheftrainer verrät das Geheimnis hinter dem Sieg

Die marokkanische Nationalmannschaft ist nach einem Sieg im Elfmeterschießen gegen die Niederlande im Achtelfinale der WM 2026 in die nächste Runde eingezogen.

Nach dem Spiel enthüllte Cheftrainer Muhammad Wahbi, worin Marokkos größte Stärke liege. Seiner Meinung nach habe sich die Mentalität des Teams und der Fans seit der Weltmeisterschaft 2022 komplett gewandelt.

"Wir glauben an unsere eigene Kraft"

Muhammad Wahbi betonte, dass die marokkanischen Spieler keine Angst mehr vor großen Gegnern hätten.

"Nach der Weltmeisterschaft 2022 hat sich unsere Mentalität geändert. Sowohl die Spieler als auch die Fans glauben an ihre Stärke", sagte er.

Laut dem Trainer gibt genau dieses Vertrauen dem Team in entscheidenden Spielen zusätzliche Kraft.

Die Anforderungen sind ebenfalls gestiegen

Da Marokko in den letzten Jahren bei großen Turnieren hohe Ergebnisse erzielt hat, sind auch die Erwartungen an das Team gestiegen.

"Jeder weiß, dass unser Team in der Lage ist, die späten Phasen des Turniers zu erreichen", sagte Wahbi.

Dies bürdet den Spielern eine große Verantwortung auf. Nun werden in jedem Spiel Sieg und ein hohes Niveau von Marokko erwartet.

Niederlande unterliegen im Elfmeterschießen

Die reguläre Spielzeit und die Verlängerung endeten mit einem 1:1-Unentschieden.

Im Elfmeterschießen agierten die marokkanischen Spieler kühler und gewannen mit 3:2.

Statistik

Ergebnis

Reguläre Spielzeit und Verlängerung

1:1

Elfmeterschießen

3:2

Sieger

Marokko

Nächster Gegner

Kanada

Gegen Kanada wird es nicht einfach

Marokko trifft im Achtelfinale auf die kanadische Nationalmannschaft.

Muhammad Wahbi schätzte diesen Gegner ernst ein und betonte, dass die Partie nicht einfach wird.

"Das wird niemals ein einfaches Spiel sein. Wir treten gegen einen ernsthaften Gegner an", sagte er.

Kann Marokko wieder weit kommen?

Der Sieg über die Niederlande zeigte erneut die mentale Stabilität und Erfahrung Marokkos in großen Spielen.

Die Hauptfrage ist nun: Kann das Team seinen historischen Lauf von 2022 wiederholen?

Glauben Sie, dass Marokko auch Kanada schlagen und das Viertelfinale erreichen wird? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie den Artikel mit Fußballfans.

MarokkoNiederlandeMuhammad WahbiKanada
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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