Honor X80 Pro Max bricht Verkaufsrekord: 11.000 mAh Akku

·30·Technologie
Honor X80 Pro Max bricht Verkaufsrekord: 11.000 mAh Akku

Der Wettbewerb zwischen Mittelklasse- und Budget-Segmenten auf dem Smartphone-Markt hat eine neue Stufe erreicht. Das neue Honor X80 Pro Max Modell von Honor verzeichnete bereits am ersten Verkaufstag erstaunliche Ergebnisse und wurde zu einem der begehrtesten Android-Geräte des Jahres 2026. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut ixbt.com wurden am ersten Verkaufstag mehr als 45.000 Einheiten des neuen Smartphones verkauft. Pen Ye, Produktmanager bei Honor, lobte diesen Wert und betonte, dass das Honor X80 Pro Max der absolute Spitzenreiter beim Ersttagsverkauf unter allen in diesem Jahr debütierten Android-Smartphones ist.

Beispiellose Energiekapazität und Display-Möglichkeiten

Der Hauptgrund für die Popularität des Geräts waren seine technischen Daten, insbesondere die Akkukapazität. Das Honor X80 Pro Max Modell ist mit einem riesigen 11.000 mAh Akku ausgestattet. Dieser Wert stellt einen Rekord für moderne Smartphones dar. Das Gerät unterstützt eine 90 W Schnellladetechnologie und bietet zudem die Möglichkeit des reversen Ladens für andere Gadgets mit 27 W.

Laut Hersteller ermöglicht diese Stromquelle ein kontinuierliches Live-Streaming von über 26 Stunden. Dies ist ein besonders wichtiger Aspekt für Content-Ersteller und Reisende.

Auch das Display des Smartphones ist bemerkenswert: Ein 6,8-Zoll-Display mit 1.5K-Auflösung (1280 x 2788) und einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz. Das Erstaunlichste ist, dass die maximale Helligkeit des Bildschirms 10.000 nits erreicht, was eine perfekte Sichtbarkeit des Bildes selbst unter Sonnenlicht gewährleistet.

Technische Basis und Software

Für die Leistung des Honor X80 Pro Max ist der Snapdragon 6 Gen 5 Prozessor verantwortlich. Das Gerät wird den Nutzern in mehreren Konfigurationen angeboten:

  • RAM: von 8 GB bis 12 GB;
  • Interner Speicher: Flash-Speicher bis zu 512 GB;
  • Vier verschiedene Ausstattungsvarianten.
In Bezug auf die Kamera ist das Gerät mit einem 50-Megapixel-Hauptsensor mit optischer Bildstabilisierung (OIS) und einer 8-Megapixel-Frontkamera ausgestattet. Das Smartphone läuft mit der MagicOS 10.0 Oberfläche auf Basis des Betriebssystems Android 16. Zu den zusätzlichen Annehmlichkeiten gehören ein NFC-Modul, ein Infrarot-Port und hochwertige Stereo-Lautsprecher.

Das Erscheinen dieses Modells auf dem usbekischen Markt wird für Nutzer, die einen erschwinglichen Preis und hohe Autonomie schätzen, ideal sein. Derzeit werden die endgültigen Preise auf dem globalen Markt und die regionalen Verkaufsdaten geklärt.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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