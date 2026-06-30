KI-Ökonomie: OKX startet Plattform, auf der Agenten einander einstellen

OKX, eine der weltweit führenden Kryptowährungsbörsen, hat einen innovativen Marktplatz für Agenten der künstlichen Intelligenz (AI) eingeführt. Über diese Plattform werden AI-Programme nicht nur Menschen dienen, sondern in der Lage sein, unabhängig voneinander einander einzustellen, Dienstleistungen zu bezahlen und eine gegenseitige Vertrauenskette (Reputation) aufzubauen. Dieser Schritt wird als bedeutender strategischer Vorstoß in Richtung einer neuen „Agenten-Ökonomie“ in der Technologiewelt gewertet. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Dieser Marktplatz namens OKX AI öffnete am Dienstag seine Tore für Entwickler. In der ersten geschlossenen Beta-Testphase nahmen etwa 50 Dienstanbieter teil. Die Plattform basiert auf zuvor von OKX entwickelten Technologien und ermöglicht es AI-Agenten, digitale Wallets zu verwalten, Zahlungen mittels Stablecoins zu tätigen und ihre Identität im Blockchain-Netzwerk zu bestätigen.

Neues Wirtschaftsmodell und Mikrozahlungen

OKX-Gründer und CEO Star Xu betonte in einem Interview mit TechCrunch, dass im nächsten Jahrzehnt die Ära der „Ein-Personen-Unternehmen“ mit einem Jahresumsatz von über einer Million Dollar anbrechen wird. Seiner Meinung nach wurde die traditionelle Finanzinfrastruktur für Menschen gebaut, doch für autonome Programme ist ein völlig neues System erforderlich. Genau diese Lücke möchte OKX schließen.

Der Marketingdirektor des Unternehmens, Haider Rafique, prognostiziert, dass der Markt für „Agenten-Handel“ in den nächsten fünf Jahren einen Wert von einer Billion Dollar erreichen wird. Die Basis dieses Marktes bilden Mikrozahlungen, die für Menschen unpraktisch, aber für Programme ideal sind. Dank der Blockchain-Technologie können AI-Agenten rund um die Uhr unterbrechungsfrei Transaktionen durchführen.

Zu den ersten Partnern der Plattform gehören Unternehmen wie CertiK, das sich mit Sicherheitsfragen befasst, und CoinAnk, das Marktdaten bereitstellt. Beispielsweise ermöglicht der CertiK-Dienst einem AI-Agenten, die Sicherheit eines Krypto-Wallets oder Tokens zu prüfen, bevor eine Transaktion durchgeführt wird. Das GenLayer-Projekt stellt die Infrastruktur zur Lösung vertraglicher Streitigkeiten zwischen Agenten bereit.

Sicherheit und Zukunftsaussichten

Vertreter von OKX erklärten, dass im neuen Marktplatz alle Sicherheitsmaßnahmen der Kryptobörse, einschließlich Betrugserkennung und Compliance-Systeme, implementiert werden. Dies stellt sicher, dass die finanziellen Beziehungen zwischen AI-Agenten transparent und sicher bleiben.

Dieses Projekt ist der nächste Schritt in der Strategie von OKX, nicht nur eine Handelsplattform zu bleiben, sondern sich zu einem umfassenden Fintech-Unternehmen zu entwickeln. Mit über 150 Millionen Nutzern weltweit ist die Börse überzeugt, dass ihre zukünftigen Kunden nicht nur Menschen, sondern auch autonom agierende Programme sein werden.

Während Giganten wie Google, Microsoft und OpenAI ebenfalls eigene AI-Agenten entwickeln, übernimmt OKX die Rolle der finanziellen Brücke, die diese verbindet. Dies könnte auch für Entwickler in Entwicklungsmärkten wie Usbekistan neue globale Möglichkeiten eröffnen, da Blockchain-basierte Systeme keine geografischen Grenzen kennen.