Usbekische Boxer reisen mit großem Kader nach Jakarta

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Usbekische Boxer reisen mit großem Kader nach Jakarta

Vom 3. bis 17. Juli wird die indonesische Hauptstadt Jakarta die Asienmeisterschaften der Altersklassen U-19 und U-23 ausrichten.

An der prestigeträchtigen Kontinentalmeisterschaft wird die usbekische Nationalmannschaft mit einem großen Kader teilnehmen. Insgesamt 38 Boxer und Boxerinnen werden das Land vertreten.

U-19 Kader (Jungen)

Die usbekische U-19 Nationalmannschaft der Jungen tritt in 10 Gewichtsklassen an:

  • -50 kg: Otkirbek Norqosimov;

  • -55 kg: Elyor Rustamov;

  • -60 kg: Muhammadrizo Ukimov;

  • -65 kg: Ibrohim Shokirjonov;

  • -70 kg: Saidxo'ja Sadillaxo'jayev;

  • -75 kg: Suxrob Rahmatullayev;

  • -80 kg: Abror Sharipov;

  • -85 kg: Sardorbek Baxromxo'jayev;

  • -90 kg: Asadbek Sultanboyev;

  • +90 kg: Islom Salixov.

Trainer: Julio Lee Echavarria, Sirojiddin Naimov und Baxtiyor To'raboyev.

U-19 Kader (Mädchen)

In der Mädchenklasse werden acht unserer Boxerinnen in den Ring steigen:

  • -48 kg: Maftuna Musurmonova;

  • -51 kg: Nazokat Mardonova;

  • -54 kg: Sabrina Chakomanova;

  • -57 kg: Robiya Ravshanova;

  • -60 kg: Sevara Mamatova;

  • -65 kg: Rushanabonu Isoyeva;

  • -70 kg: Maftuna Yangiyeva;

  • -75 kg: Samira Turg'unova.

Trainer: Temur Axbayev, Eldor Holmatov und Nodirjon Irgashev.

U-23 Kader (Männer)

Die U-23 Nationalmannschaft der Männer wird ebenfalls in 10 Gewichtsklassen antreten:

  • -50 kg: Amirbek Ismoilov;

  • -55 kg: Faryozbek Do'smatov;

  • -60 kg: Abdurahmon Mahmudjonov;

  • -65 kg: Ilhomjon Irgashev;

  • -70 kg: Abdulloh Madaminov;

  • -75 kg: Abdulaziz Abdulhamidov;

  • -80 kg: Fazliddin Erkinboyev;

  • -85 kg: Norbek Abdullayev;

  • -90 kg: Samir Sobirov;

  • +90 kg: Ozodbek Aliyev.

Trainer: Juan Enrique Steiners, Akmal Hasanov, Alimardon Dostonov, Ramzjon Ahmedov und Sherzodbek Ahmadjonov.

U-23 Kader (Frauen)

In der U-23 Frauenklasse werden ebenfalls zehn unserer Vertreter teilnehmen:

  • -48 kg: Robiyaxon Baxtiyorova;

  • -51 kg: Gulsevar Ganiyeva;

  • -54 kg: Uzukjamol Yunusova;

  • -57 kg: Xumorabonu Mamajonova;

  • -60 kg: Mushtariybonu Ibroximjonova;

  • -65 kg: Sevinch Xurramova;

  • -70 kg: Rayhona Qurbonboyeva;

  • -75 kg: Oysha Toirova;

  • -80 kg: Ruxshona Parpiyeva;

  • +80 kg: Sobiraxon Shaxobiddinova.

Trainer: Barbaro Fernandez Jimenez, Islom Tadjiboyev, Shahzoda Umarova und Lazizbek Sharifjonov.

Umfangreiche Delegation

Die usbekische Delegation umfasst nicht nur Sportler und Trainer, sondern auch medizinische und technische Spezialisten.

Arzt: Komiljon Rasulov.
Physiotherapeut: Jesus Alberto.
Kampfrichter: Bekjon Yusupov.

Hauptziel — Kampf um Medaillen

Die Kontinentalmeisterschaft in Jakarta bietet jungen Boxern die Möglichkeit, internationale Erfahrung zu sammeln und ihr Potenzial zu zeigen.

Die usbekische Boxschule hat in den letzten Jahren bei großen Wettbewerben hohe Ergebnisse erzielt. Daher werden auch bei der Meisterschaft in Jakarta viele Medaillen von unseren Vertretern erwartet.

Dies teilte der usbekische Boxverband mit.

Welche unserer jungen Boxer werden Ihrer Meinung nach in Jakarta die besten Ergebnisse erzielen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und senden Sie diesen Artikel an Sportfans.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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