Das russische Unternehmen Yandex hat die Möglichkeit eingeführt, seinen KI-basierten Sprachassistenten Alisa AI als primären digitalen Assistenten für Geräte mit dem Android-Betriebssystem auszuwählen. Diese Neuerung ermöglicht es den Nutzern, das Yandex-Neuronale Netz auf Systemebene anstelle von Google Gemini oder Google Assistant zu nutzen. Der Assistent kann nun über jeder App durch eine spezielle Geste oder das Gedrückthalten der Navigationstaste aufgerufen werden. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut dem Yandex-Pressezentrum ermöglicht die Aktivierung dieser Funktion den direkten und schnellen Zugriff auf die Kernfähigkeiten des neuronalen Netzes. Alisa AI führt nun nicht mehr nur einfache Sprachbefehle aus, sondern wird zu einem ständigen Begleiter bei der Textanalyse, der Bilderstellung und der Beantwortung komplexer Fragen. Dies soll insbesondere für Nutzer im Multitasking-Modus einen Komfortgewinn darstellen.

Fähigkeiten des neuronalen Netzes und tägliche Aufgaben

Der neue Modus ermöglicht es dem Nutzer, Probleme zu lösen, ohne seine aktuelle Tätigkeit zu unterbrechen. Wenn beispielsweise beim Lesen eines Artikels ein unklarer Begriff auftaucht, kann man Alisa AI nach einer Erklärung fragen, ohne einen separaten Browser zu öffnen. Zudem ist der Assistent zu folgenden Funktionen fähig:

Verarbeitung von Text- und Sprachanfragen;

Erstellung von Originalbildern und Grußkarten nach Nutzerwunsch;

Übersetzung von Texten aus Fremdsprachen;

Steuerung der Musikwiedergabe und Interaktion mit Smart-Home-Geräten;

Bereitstellung von Wetterinformationen, Einstellen von Timern und Weckern.

Darüber hinaus wurde die Objekterkennungsfunktion unter Verwendung der Smartphone-Kamera erheblich verbessert. Richtet der Nutzer die Kamera auf eine Pflanze, Produktinhaltsstoffe oder eine technische Anleitung, liefert Alisa AI detaillierte Informationen über das Objekt. Diese Funktion ist auch hilfreich bei der Übersetzung von Menüs in Fremdsprachen oder beim Verständnis komplexer Diagramme.

Wie kann man ihn als primären Assistenten einstellen?

Um Alisa AI als Standard-Assistenten auf einem Android-Gerät festzulegen, muss der Nutzer die Smartphone-Einstellungen öffnen. Der Vorgang erfolgt über das Menü „Standard-Apps“ im Bereich „Apps“. Dort genügt es, die Zeile „Digitaler Assistent“ auszuwählen und die Yandex-App aus der Liste zu wählen.

Es ist anzumerken, dass diese Änderung den Wettbewerb auf dem KI-Markt weiter verschärfen wird. Für Nutzer in Usbekistan ist dieses Update ebenfalls relevant, da das Yandex-Ökosystem in unserer Region weit verbreitet ist und viele Dienste an die lokale Sprache und Bedingungen angepasst sind. Laut ixbt.com wird die Integration des generativen neuronalen Netzes auf Systemebene das Nutzererlebnis erheblich verbessern.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Yandex seine KI-Entwicklungen tiefer in mobile Plattformen integriert. Dies ermöglicht es den Nutzern, teilweise unabhängig vom Google-Ökosystem zu sein und den für sie bequemsten intelligenten Assistenten zu wählen.