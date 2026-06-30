Shavkat Mirziyoyev richt wichtigen Appell an die Nationalmannschaft

Präsident Shavkat Mirziyoyev äußerte sich zur Teilnahme der usbekischen Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft 2026.

Das Staatsoberhaupt betonte, dass die Spieler bei der historischen WM große Erfahrungen gesammelt haben, und erklärte, dass es heute wichtig sei, sie zu unterstützen und zu motivieren, statt sie zu kritisieren.

«Unser ganzes Volk wurde eins»

Der Präsident stellte fest, dass das gesamte Land die Spiele der Nationalmannschaft in den USA und Mexiko mit großer Spannung verfolgt hat.

«Gemeinsam mit unserem gesamten Volk haben wir die Spiele unserer Nationalmannschaft als eine Einheit mit großer Spannung verfolgt», sagte Shavkat Mirziyoyev.

Die usbekischen Fußballer traten in der Gruppenphase gegen starke Gegner an, die in der FIFA-Weltrangliste weit oben stehen.

Große Erfahrung gegen starke Gegner

Die Nationalmannschaft bei der WM 2026:

Portugal, Platz 5 der FIFA-Weltrangliste;

Kolumbien, Platz 13;

DR Kongo, mit vielen Spielern aus europäischen Vereinen

bestritt die Mannschaft Spiele gegen diese Teams.

Der Präsident betonte, dass diese Begegnungen den Spielern große Erfahrung brachten und sie die WM-Atmosphäre spüren konnten.

Fayzullayev und Shomurodov schreiben Geschichte

Abbosbek Fayzullayev und Eldor Shomurodov erzielten die ersten Tore Usbekistans bei einer Weltmeisterschaft.

Diese Tore nehmen einen besonderen Platz in der nationalen Fußballgeschichte ein und bereiteten den Fans große Freude.

«Abbos Fayzullayev und Eldor Shomurodov erzielten die ersten Tore und brachten unserem Volk Freude», sagte der Präsident.

«Schuldzuweisungen sind nicht typisch für unser Volk»

Das Staatsoberhaupt merkte an, dass verschiedene Meinungen über die Teilnahme der Nationalmannschaft geäußert wurden.

Er betonte jedoch, dass es nicht richtig sei, mit übermäßigen Emotionen Einwände zu erheben oder nach Fehlern bei den Spielern zu suchen, die die Ehre des Vaterlandes verteidigt haben.

«Im Gegenteil, heute ist es wichtiger denn je, sie zu unterstützen und zu motivieren», sagte Shavkat Mirziyoyev.

Große Siege liegen noch vor uns

Der Präsident sprach auch über die Zukunft des usbekischen Fußballs.

Für die Zukunft ist geplant:

die Fußballinfrastruktur zu entwickeln;

die Investitionen in den Sektor zu erhöhen;

den Fokus auf den Kinderfußball zu verstärken;

junge Talente zu fördern

ist geplant.

Das Staatsoberhaupt betonte, dass die größten Siege des nationalen Fußballs noch bevorstehen.

Vorbereitungen auf den Asian Cup beginnen

Im Januar 2027 findet der Asian Cup in Saudi-Arabien statt.

Der Präsident wies darauf hin, dass die Vorbereitungen für dieses Turnier bereits jetzt beginnen müssen.

«Wir glauben an unser Team und werden sie auch bei diesem Turnier mit unserem gesamten Volk unterstützen», sagte das Staatsoberhaupt.

Erste WM — ein Fundament für die Zukunft

Obwohl die Teilnahme Usbekistans an der WM 2026 aus Ergebnissicht schwierig war, besaß sie eine historische Bedeutung.

Die Nationalmannschaft spielte zum ersten Mal auf der WM-Bühne gegen die stärksten Teams der Welt und sammelte wichtige Erfahrungen für zukünftige große Turniere.

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