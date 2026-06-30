Nagelsmanns harte Beichte über Deutschland: Was hat er enthüllt?

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Nagelsmanns harte Beichte über Deutschland: Was hat er enthüllt?

Die deutsche Nationalmannschaft ist nach einer Niederlage im Elfmeterschießen gegen Paraguay im Achtelfinale der WM 2026 aus dem Turnier ausgeschieden.

Nach dem Spiel gab Bundestrainer Julian Nagelsmann eine scharfe Bewertung des Ergebnisses ab. Seiner Meinung nach ist es nach dem dritten frühen Aus in Folge schwierig, Deutschland noch als erstklassige Mannschaft zu bezeichnen.

«Das ist absolut inakzeptabel»

Nagelsmann bezeichnete das Ausscheiden der Mannschaft bereits im Achtelfinale als schweren Misserfolg.

«Das Ausscheiden im Achtelfinale ist für uns ein absolut inakzeptables Ergebnis», sagte er.

Da Deutschland die Gruppenphase als Gruppenerster beendete, wurde ein deutlich besseres Ergebnis vom Team erwartet.

Misserfolg bei der dritten WM in Folge

Deutschland hat in den drei Weltmeisterschaften seit dem Titelgewinn 2014 seine Ziele nicht erreicht.

  • 2018 — Ausscheiden in der Gruppenphase;

  • 2022 — Ausscheiden in der Gruppenphase;

  • 2026 — Niederlage im Achtelfinale.

«Deutschland scheidet bei der dritten Weltmeisterschaft in Folge vorzeitig aus», sagte Nagelsmann.

«Wir können nicht mehr als erstklassige Mannschaft gelten»

Die härtesten Worte des Trainers betrafen den aktuellen Status Deutschlands.

«Nach solchen Ergebnissen können wir nicht mehr als erstklassige Mannschaft gelten», sagte er gegenüber ESPN.

Diese Aussage zeigt, dass im deutschen Fußball große Veränderungen notwendig sind.

Paraguay war im Elfmeterschießen stärker

Die reguläre Spielzeit und die Verlängerung endeten 1:1 unentschieden.

Paraguay gewann das Elfmeterschießen mit 4:3 und zog in die nächste Runde ein.

Statistik

Ergebnis

Spiel

Deutschland — Paraguay

Reguläre Spielzeit und Verlängerung

1:1

Elfmeterschießen

3:4

Ausgang

Deutschland ist aus dem Turnier ausgeschieden

Welche Veränderungen erwarten Deutschland?

Nach dem Misserfolg bei der dritten WM in Folge werden im deutschen Fußball sicher ernsthafte Diskussionen beginnen.

Das Trainerteam, die Kaderpolitik und die psychologische Vorbereitung der Mannschaft auf große Spiele könnten nun überarbeitet werden.

Was muss Deutschland Ihrer Meinung nach zuerst ändern, um zurück in die Fußball-Elite zurückzukehren? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie den Artikel mit Fußballfans.

DeutschlandJulian NagelsmannParaguayESPNJulian Nagelsmann
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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