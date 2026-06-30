Erster Supercomputer in Usbekistan in Betrieb genommen

Der erste Supercomputer-Cluster in Usbekistan wurde im Zentrum für "Digitale Regierung" in Betrieb genommen. Es ist geplant, seine Kapazität bis zum nächsten Jahr zu verdreifachen.

In diesem Jahr werden in 20 Hochschulen AI-Labore eingerichtet. Jugendliche können diesen Supercomputer und die Labore kostenlos nutzen, um AI-gestützte Lösungen für Probleme in den Regionen und verschiedenen Sektoren zu entwickeln.

In den letzten Jahren wurden moderne IT-Parks in Taschkent, Nukus, Qarshi, Termiz, Urgench und Fergana eröffnet. Letzte Woche wurde in Neu-Namangan ein weiteres Großprojekt gestartet.

Nun beginnt der Bau großer IT-Parks mit einer Gesamtfläche von 100.000 Quadratmetern in den Städten Andijan, Samarkand, Jizzakh, Buchara, Guliston, Chirchiq, Nurafshon und Navoiy.

Durch diese Projekte sollen hochbezahlte Arbeitsplätze für mehr als 20.000 junge Menschen geschaffen werden.

Zudem wird das Programm "Mein erster Computer" ins Leben gerufen. Im Rahmen dieses Programms werden die Hälfte der Kosten für den Kauf eines Laptops für 10.000 Jugendliche aus bedürftigen Familien durch den Fonds für digitale Technologien übernommen.

Der restliche Betrag wird als zinsloses Darlehen gewährt, das über drei Jahre zurückgezahlt werden kann.