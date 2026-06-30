Abkehr vom traditionellen Stil kostete Koeman teuer

Ronald Koemans Taktik geriet unter heftige Kritik, nachdem die niederländische Nationalmannschaft im Achtelfinale der WM 2026 im Elfmeterschießen gegen Marokko ausschied.

Der ehemalige französische Stürmer Thierry Henry zeigte sich überrascht, dass die Niederlande mit fünf Verteidigern antraten. Seiner Meinung nach zeugte diese Entscheidung von Angst vor Marokko.

Koeman setzte auf fünf Verteidiger

Ronald Koeman wählte im entscheidenden Spiel ein taktisches System, das von seinem üblichen Ansatz abwich.

Die Niederlande starteten mit fünf Verteidigern und legten den Fokus primär auf die defensive Stabilität.

Diese Entscheidung führte jedoch nicht zum gewünschten Ergebnis. Nach einem 1:1 nach regulärer und verlängerter Spielzeit gewann Marokko im Elfmeterschießen mit 3:2.

«Sie haben gezeigt, dass Sie Angst vor Marokko hatten»

Thierry Henry kritisierte Koemans taktische Wahl offen.

«Eigentlich haben Sie mit dieser Entscheidung gezeigt, dass Sie Angst vor Marokko hatten», sagte er.

Nach Ansicht des ehemaligen Fußballers wird eine solch riskante Entscheidung allein am Ergebnis gemessen.

«Wenn Sie gewinnen — haben Sie recht. Wenn Sie verlieren — liegen Sie falsch».

Was überraschte Henry?

Henry betonte, dass es schwer nachvollziehbar sei, warum die Niederlande ihren traditionellen Spielstil aufgegeben hatten.

Die Niederlande sind normalerweise als eine Mannschaft bekannt, die auf Folgendes setzt:

Ballbesitz;

offensives Spiel;

hohes Pressing;

die Nutzung der Flügel

als Kern ihrer Identität.

Aus diesem Grund war das System mit fünf Verteidigern für Henry eine unerwartete Entscheidung.

«Um ehrlich zu sein, war ich über dieses System sehr überrascht. Denn die Niederlande spielen normalerweise nicht in diesem Stil», sagte er im Fox-Ether.

War Marokko auch taktisch überlegen?

Obwohl die Niederlande in Führung gingen, gelang Marokko in der 91. Minute der Ausgleich.

In der Verlängerung fielen keine Tore mehr, und im Elfmeterschießen agierten die afrikanischen Spieler kühler.

Kennzahl Ergebnis Reguläre und verlängerte Spielzeit 1:1 Elfmeterschießen 2:3 Sieger Marokko Ausgeschiedene Mannschaft Niederlande

Koemans Entscheidung wird lange diskutiert werden

Henry räumte ein, dass Koeman seine eigene taktische Vision hat. Da das Ergebnis jedoch negativ war, wird das System mit fünf Verteidigern nun als eine der Hauptursachen für die Niederlage der Niederlande diskutiert.

In den Playoffs kann eine einzige Entscheidung des Trainers über das Schicksal der gesamten Mannschaft entscheiden. Koemans Wahl hat sich dieses Mal nicht ausgezahlt.

Glauben Sie, dass die Hauptursache für die Niederlage der Niederlande Koemans Taktik war oder dass die Spieler die Chancen nicht nutzen konnten? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie den Artikel mit Fußballfans.