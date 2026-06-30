Batterien im Millionenwert aus Tesla-Werk gestohlen: Kriminelles Schema aufgedeckt

Das von Elon Musk geleitete Unternehmen Tesla wurde in seiner Gigafactory im Bundesstaat Nevada Opfer einer Serie von Großdiebstählen. Berichten zufolge gelang es Kriminellen, LKWs mit Batterien im Wert von Millionen von Dollar ungehindert vom Werksgelände wegzufahren. Dieser Vorfall zeigt ernsthafte Lücken in den Logistik- und Sicherheitssystemen des Unternehmens. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Nach Angaben der Strafverfolgungsbehörden dauern die Diebstähle seit Dezember 2023 an. Die Täter nahmen es vor allem auf Sattelauflieger mit Powerwall 3 Heimspeichersystemen und Batterien für Elektrofahrzeuge abgesehen. Bisher wurden mindestens 11 solcher Großdiebstähle registriert, die meisten davon im Januar dieses Jahres.

Gefälschte Dokumente und ein präzise geplantes Schema

Den Ermittlungsergebnissen zufolge gaben sich die Täter als Vertreter legaler Transportunternehmen aus und nutzten gefälschte Führerscheine und Transportdokumente. Auf diese Weise passierten sie die Kontrollpunkte des Werks ungehindert und entwendeten die wertvollen Frachten. Allein im Januar wurden 9 solcher Fälle registriert.

Das Ausmaß der Diebstähle wird als sehr hoch eingeschätzt. Beispielsweise wurden in einem Fall zwei Powerwall-Auflieger im Gesamtwert von über 950 Tausend Dollar gestohlen. Später wurden diese Auflieger leer in 800 Kilometern Entfernung zum Werk gefunden. Dies deutet darauf hin, dass die Täter über ein organisiertes System zum schnellen Umladen der Fracht und zum Verschleiern ihrer Spuren verfügen.

Derzeit wurden drei Personen im Verdacht der Beteiligung an diesen Verbrechen festgenommen. Ihnen wird der Besitz und Verkauf von gestohlenem Eigentum vorgeworfen. Die Polizei vermutet, dass eine große organisierte Kriminalitätsgruppe hinter diesem Schema steckt. Auch andere Technologieunternehmen in der Region, darunter Redwood Materials, wurden Opfer ähnlicher Angriffe.

Warnung für Käufer

Ein Teil der gestohlenen Batterien ist bereits auf Handelsplattformen des Sekundärmarktes aufgetaucht. Tesla-Experten warnen die Käufer jedoch zur Vorsicht. Das Unternehmen kann die Seriennummern der gestohlenen Geräte auf eine schwarze Liste setzen, wodurch eine offizielle Aktivierung und Software-Updates unmöglich werden.

Dieser Vorfall ist für Tesla nicht nur ein finanzieller Verlust, sondern auch ein schwerer Schlag für das Image. Dass die Logistikkette eines der fortschrittlichsten Technologieunternehmen der Welt vor einem so einfachen, aber effektiven Betrug machtlos war, wirft viele Fragen auf. Es wird erwartet, dass das Unternehmen die Abläufe bei der Warenannahme und dem Versand in der Gigafactory in Nevada und anderen Werken grundlegend überarbeiten wird.