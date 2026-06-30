Die 23-jährige britische Bloggerin Brooke George könnte in Dubai zum Tode verurteilt werden. Dies teilte Detained in Dubai die Menschenrechtsorganisation mit.

Berichten zufolge lernte die Bloggerin über Facebook einen 26-jährigen Briten kennen und reiste auf seine Einladung hin ein zweites Mal nach Dubai. Das Mädchen gab an, dass der Mann während der Reise aggressiv gegenüber ihr war, sie ständig kontrollierte, ihr Rückflugticket stornierte und sie schlug, weil sie eine Bar besucht hatte.

Laut Brooke George griff der Mann sie erneut an, als sie versuchte, ihren Pass zu nehmen und nach Hause zurückzukehren. Aus Angst um ihr Leben griff das Mädchen zu einem Küchenmesser und verletzte den Mann zur Selbstverteidigung. Danach begab sie sich direkt zum Flughafen, wo sie von Polizeibeamten festgenommen wurde.

Menschenrechtsaktivisten erklärten, dass zum Zeitpunkt der Festnahme Spuren von Schlägen am Körper der Bloggerin sichtbar waren. Zudem wird betont, dass ihr kein Dolmetscher, kein Anwalt und kein rechtzeitiger Kontakt zum britischen Konsulat ermöglicht wurde.

Detained in Dubai die Geschäftsführerin der Organisation, Radha Stirling, forderte die VAE-Behörden auf, den Fall umfassend und unparteiisch zu untersuchen. Ihrer Meinung nach müssen die Behauptungen von Brooke George über die Gewalt gründlich geprüft werden.

Gleichzeitig fordern Menschenrechtsverteidiger die Gewährleistung von Rechtsbeistand, medizinischer Hilfe und einem fairen Gerichtsverfahren für die Bloggerin.

Bisher haben die Behörden in Dubai die Aussagen von Brooke George, dass der Vorfall aus Selbstverteidigung geschah, nicht bestätigt. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an.