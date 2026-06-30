Baena spricht über schwere Zeiten nach Streit mit Valverde

Alex Baena, Mittelfeldspieler von Atletico Madrid und der spanischen Nationalmannschaft, sprach über die schwierige Phase in seinem Leben nach dem Konflikt mit Federico Valverde.

Der Fußballer erklärte, dass der Druck nach dem Vorfall nicht nur ihn, sondern auch seine Familienmitglieder betraf. Er gab zu, dass er diese Schwierigkeiten ohne die Hilfe eines Psychologen möglicherweise nicht überwunden hätte.

Wie begann der Konflikt im Jahr 2023?

Die Spannungen zwischen Baena und Valverde traten 2023 auf.

Medienberichten zufolge soll Baena den uruguayischen Spieler während des Spiels beleidigt haben. Später verbreiteten sich Berichte, dass Valverde nach dem Spiel auf dem Parkplatz auf seinen Gegner wartete und ihm ins Gesicht schlug.

Baena erstattete nach dem Vorfall Anzeige bei der Polizei, doch das Verfahren wurde eingestellt, ohne vor Gericht zu gehen.

Drohungen erreichten auch seine Familie

Laut Baena entstand die schwierigste Situation, als nach dem Konflikt Drohungen gegen seine Angehörigen begannen.

"Das Schwerste war, dass die Drohungen auch meine Familienmitglieder erreichten. Sie schrieben drohende Nachrichten, riefen mitten in der Nacht an und drohten mit Mord", sagte er.

Der Spieler betonte, dass er sich zu diesem Zeitpunkt mehr Sorgen um seine Familie als um sich selbst machte.

Psychologische Hilfe war entscheidend

Alex Baena sagte offen, dass professionelle Hilfe bei der Bewältigung des psychischen Drucks sehr wichtig war.

"Wenn ich keine psychologische Hilfe gehabt hätte, würde ich heute wahrscheinlich nicht hier sitzen", zitierte Mundo Deportivo seine Worte.

Dieses Geständnis zeigte, wie stark der externe Druck im Profisport manchmal den psychischen Zustand der Spieler beeinflussen kann.

Baena ist derzeit im Kader von Spanien

Trotz der schwierigen Zeiten setzt Alex Baena seine Fußballkarriere fort.

Derzeit ist er Teil der spanischen Nationalmannschaft, die an der Weltmeisterschaft 2026 teilnimmt.

Spanien trifft im Sechzehntelfinale auf Österreich.

Der Kampf abseits des Platzes ist ebenfalls nicht leicht

Fußballer werden oft nur nach ihrem Spiel auf dem Platz beurteilt. Baenas Geschichte zeigte jedoch, dass hinter Ruhm, Kritik und Drohungen auch ein schwerer psychischer Druck stehen kann.

Dass er offen über die Hilfe eines Psychologen sprach, erinnerte erneut daran, wie wichtig es ist, in solchen Situationen einen Spezialisten aufzusuchen.

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