Zlatan Ibrahimovic kritisiert Ronald Koeman scharf: Niederlande hat seine Identität verloren

Der legendäre schwedische Stürmer Zlatan Ibrahimovic hat nach dem Scheitern der niederländischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft scharfe Vorwürfe gegen Cheftrainer Ronald Koeman erhoben. Nach dem dramatischen Spiel gegen Marokko in Monterrey sah Ibrahimovic taktische Fehler des Trainers als Hauptgrund für die Niederlage der Niederländer. Dies berichtete Goal.com Nachrichten berichtet.

Die niederländische Nationalmannschaft verpasste im Achtelfinale gegen Marokko die Chance und schied vorzeitig aus dem Turnier aus. Nachdem die "Oranje" durch ein Tor von Cody Gakpo in Führung gegangen war, gaben sie den Vorsprung in den letzten Minuten auf. Im Elfmeterschießen hatten die Marokkaner das Glück auf ihrer Seite (3:2). Laut Ibrahimovic ist der Zustand der Mannschaft auf die Abkehr von der traditionellen Fußballphilosophie zurückzuführen.

Taktische Änderungen und der "italienische" Stil

Zlatan Ibrahimovic, der als Experte beim Sender FOX Sports auftrat, betonte, dass Ronald Koemans übermäßig vorsichtige Taktik die Moral der Mannschaft geschwächt habe. Der Trainer entschied sich zum ersten Mal seit 32 Spielen für ein System mit fünf Verteidigern, was für viele unerwartet kam.

"Für diese Niederlage ist allein Koeman verantwortlich, denn ich habe auf dem Platz nicht die niederländische Mannschaft gesehen. Er hat in einem Stil verloren, der nicht typisch für die Niederländer ist. Ich wurde immer im offensiven Fußball unterrichtet, das war die Identität dieses Teams. Heute glich Koeman den italienischen Trainern, die spielen, um nicht zu verlieren. Die Niederlande spielen jedoch immer auf Sieg. Selbst wenn man verliert, sollte man in seinem eigenen Stil verlieren", betonte Ibrahimovic.

Laut dem Stürmer fühlten sich die Spieler auf dem Platz unwohl. Da die Ballkontrolle und die Offensivkraft fehlten, konnte die Mannschaft ihre größten Stärken nicht ausspielen. Dieser Zustand überraschte nicht nur die Fans, sondern auch die Experten.

Auch Thierry Henry erstaunt

Nicht nur Ibrahimovic, sondern auch die Legende von Arsenal und der französischen Nationalmannschaft, Thierry Henry, zeigte sich überrascht über die Entscheidungen von Ronald Koeman. Henry bewertete die Entscheidung, während des Spiels einen Mittelfeldspieler gegen einen Verteidiger auszuwechseln, als Zeichen von Feigheit.

"Indem Sie einen Verteidiger anstelle eines Mittelfeldspielers bringen, zeigen Sie, dass Sie Angst vor dem Gegner haben. Natürlich haben Sie als Trainer das Recht dazu. Wenn Sie gewinnen, haben Sie recht; wenn Sie verlieren, sind Sie schuld. Die Niederlande würden normalerweise nicht so spielen, aber Koeman scheint eine andere Sichtweise zu haben", sagte Henry.

Diese Niederlage hat in der niederländischen Fußballgemeinschaft große Diskussionen ausgelöst. Da Koemans pragmatischer Ansatz nicht zum Erfolg führte, stehen seine Zukunft und die weitere Entwicklung der Mannschaft infrage. Laut Fox Sports könnten solche taktischen Experimente den internationalen Ruf der Mannschaft negativ beeinflussen.