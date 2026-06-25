Besondere Geschenke für am 23. Juni in Kasachstan geborene Babys

Anlässlich des Internationalen Olympiatags wurde in Kasachstan eine besondere Aktion für Neugeborene organisiert. Über tausend Babys, die am 23. Juni geboren wurden, erhielten spezielle Kleidungssets mit der Aufschrift „Olympian is born“ sowie Glückwunschschreiben.

Diese Initiative wurde gleichzeitig in 234 Entbindungskliniken im ganzen Land durchgeführt. Im Rahmen der Aktion wurden auch die frischgebackenen Eltern mit herzlichen Glückwünschen der Organisatoren empfangen.

Das Projekt wurde erstmals im Jahr 2020 ins Leben gerufen und wird seitdem jährlich traditionell durchgeführt. Die Organisatoren beabsichtigen mit dieser Initiative, die Neugeborenen symbolisch mit der olympischen Bewegung und ihren Werten wie Freundschaft, Frieden und einem gesunden Lebensstil zu verbinden.

Die Aktion wurde auch in den sozialen Netzwerken positiv aufgenommen, wobei viele Nutzer diese Aufmerksamkeit und Fürsorge sehr schätzten.