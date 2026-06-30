Ansu Fati verlässt Barcelona und wechselt permanent zu Monaco

Der FC Barcelona hat offiziell bekannt gegeben, dass der 23-jährige Flügelspieler Ansu Fati fest zu Monaco gewechselt ist. Das französische Team hat die Kaufoption aus dem Leihvertrag aktiviert.

Damit endet offiziell die Zeit von Fati beim FC Barcelona, der als einer der talentiertesten Absolventen der Akademie des katalanischen Clubs galt.

Monaco bindet Fati mit einem langfristigen Vertrag

Der französische Club bestätigte, dass er mit Ansu Fati einen Vertrag bis Juni 2030 unterzeichnet hat. Es wird erwartet, dass der Spieler weitere vier Saisons für sein neues Team auflaufen wird.

Fati war im Sommer 2025 auf Leihbasis von Barcelona zu Monaco gewechselt. Seine Leistungen während der Saison veranlassten den französischen Club, seine Transferrechte vollständig zu erwerben.

Spanischer Flügelspieler überzeugt erneut in Frankreich

Ansu Fati kam in der letzten Saison in 25 Ligue 1-Spielen für Monaco zum Einsatz und erzielte 11 Tore. Er zeichnete sich durch seine Schnelligkeit im Angriff, seine Bewegungen im Strafraum und seine Effizienz aus.

Die erfolgreichen Spiele des Spielers in Frankreich zeigten, dass er nach verletzungsreichen und instabilen Jahren kurz davor steht, sein früheres Niveau wieder zu erreichen.

Er begann bei Barcelona mit großen Erwartungen

Ansu Fati ist ein Produkt der berühmten La Masia Akademie von Barcelona. Er debütierte in sehr jungem Alter in der ersten Mannschaft und brach mehrere Altersrekorde in der Vereinsgeschichte.

Einmal wurde ihm sogar das Trikot mit der Nummer 10 übergeben, die Lionel Messi hinterlassen hatte. Diese Entscheidung zeigte, wie groß das Vertrauen des Clubs in den jungen Stürmer war.

Häufige Verletzungen, lange Genesungsphasen und die Konkurrenz in der Startelf verhinderten jedoch, dass Fati beim FC Barcelona konstant spielen konnte.

Ein neues Kapitel beginnt in Monaco

Die erste Saison in der französischen Liga wurde für Fati zur Chance, seine Karriere neu zu starten. Nun wird er nicht mehr als Leihspieler, sondern als vollwertiges Mitglied in die Pläne von Monaco integriert.

Die Vereinsführung ist ebenfalls davon überzeugt, dass der 23-jährige Spieler sein Potenzial noch nicht voll ausgeschöpft hat. Der langfristige Vertrag gibt ihm ausreichend Zeit, ohne Druck an seiner Stabilität zu arbeiten.

Ansu Fati, der mit großen Hoffnungen von Barcelona kam, wird nun versuchen, seinen Namen in Frankreich wieder zu rehabilitieren. Die nächste Saison bei Monaco wird zeigen, ob der Spieler vollständig auf das Top-Niveau zurückkehren kann.