Erling Haaland führt Norwegen in die WM 2026 Playoffs

Im entscheidenden Gruppenspiel der Weltmeisterschaft 2026 in Dallas, USA, besiegte die norwegische Nationalmannschaft die Elfenbeinküste mit 2:1. Dieses Ergebnis sicherte den Skandinaviern den Einzug in das Achtelfinale. Erling Haaland wurde zum Helden des Spiels, indem er kurz vor Spielende das Siegtor erzielte und den Aufstieg seines Teams in die nächste Runde sicherte. Wie Goal.com berichtet, .

Obwohl die erste Halbzeit von den Afrikanern dominiert wurde, gelang es Norwegen, den ersten Treffer zu erzielen. Ein von Martin Odegaard eingeleiteter Angriff wurde von Nusa über die linke Seite fortgesetzt, der die Verteidiger überlief und präzise in die lange Ecke schoss. Laut Goal.com hatten die Norweger nach diesem Tor mehrere gute Gelegenheiten, die Führung auszubauen, doch Erling Haaland und Alexander Sorloth konnten diese nicht nutzen.

Amad Diallo und die Antwort der Elfenbeinküste

In der zweiten Halbzeit veränderte der eingewechselten Manchester United-Flügelspieler Amad Diallo das Tempo des Spiels für die Elfenbeinküste drastisch. Zunächst rettete er den Ball noch von der eigenen Torlinie, kurz darauf kombinierte er sich hervorragend mit Nicolas Pepe und glich aus. Diallo setzte sich im Strafraum gegen den Verteidiger durch und traf aus kurzer Distanz.

Doch Norwegen und ihr Topstürmer Erling Haaland gaben nicht auf. In der 86. Minute spielte Oscar Bobb den Ball zu Patrick Berg, der ihn ins Zentrum legte, wo der Manchester City-Stürmer – wenn auch mit etwas Glück – das Siegtor erzielte. Dieses Tor ist von historischer Bedeutung für Norwegen und führt sie in die K.-o.-Phase der Weltmeisterschaft.

In den letzten Sekunden der Partie hätte Amad Diallo per Elfmeter ausgleichen können, doch der norwegische Torhüter Orjan Nyland bewies Klasse und wehrte den Ball ab. Damit scheidet die Elfenbeinküste aus dem Turnier aus, während Norwegen seinen Weg fortsetzt.

Dieser Sieg wird als Beginn einer neuen Ära für den norwegischen Fußball gewertet. Nach einer jahrelangen Pause bei der Weltmeisterschaft bewies das Team unter der Führung von Stars wie Erling Haaland und Martin Odegaard, dass es auch in den Playoffs ein ernstzunehmender Gegner ist.