Tottenham stellt Rekord auf und sticht Manchester United auf dem Transfermarkt aus

Der Londoner Klub Tottenham hat auf dem Transfermarkt für Aufsehen gesorgt. Die Nordlondoner haben eine Einigung über die Verpflichtung des Mittelfeldspielers Matheus Fernandes von West Ham United erzielt. Es wird erwartet, dass dieser Transfer einer der größten Deals der laufenden Premier-League-Saison wird. Dies berichtet Goal.com .

Nach Informationen von Sky Sports hat sich Tottenham bereit erklärt, 85 Millionen Pfund (ca. 113 Millionen Dollar) für das 21-jährige portugiesische Talent zu zahlen. Diese Summe geht als teuerster Transfer in die Vereinsgeschichte ein. Bisher hielt Dominic Solanke den Rekord, der im August 2024 für 65 Millionen Pfund von Bournemouth verpflichtet wurde.

Ein unerwarteter Rückschlag für Manchester United

Manchester United galt lange Zeit als Hauptanwärter im Rennen um Matheus Fernandes. Teammanager Michael Carrick sah in dem Spieler einen würdigen Nachfolger für den Routinier Casemiro, der den Kader verlassen hat. Doch die Führung des Klubs aus Manchester zögerte bei der hohen Ablöseforderung von West Ham und verlor so die Initiative an Tottenham.

Obwohl die Verantwortlichen aus dem Old Trafford seit Mai über den Transfer verhandelten, wollten sie sich nicht auf einen "Bieterkrieg" einlassen. Zudem berichten Quellen, dass es in der Führungsetage von Manchester United Zweifel an der vollen Identifikation des Spielers mit dem Projekt des Klubs gab.

Der neue Held im Projekt von Roberto De Zerbi

Tottenham-Cheftrainer Roberto De Zerbi will mit diesem Transfer das Mittelfeld des Teams deutlich verstärken. Fernandes hat sich in der vergangenen Saison als einer der laufstärksten Mittelfeldspieler der Premier League etabliert. Statistiken zufolge gehörte er zu den Top 10 der Spieler mit der größten zurückgelegten Distanz in der Liga.

Simon Rusk, ein Experte, der in der Akademie von Southampton mit dem Spieler arbeitete, lobte dessen körperliche Verfassung und Zweikampfstärke. Seiner Meinung nach machen ihn die Aggressivität im Zweikampf und seine Ausdauer zu einem der vielseitigsten Spieler im modernen Fußball.

In den kommenden Stunden wird Matheus Fernandes im Hauptquartier von Tottenham zum Medizincheck erwartet, um anschließend den offiziellen Vertrag zu unterzeichnen. Dieser Transfer unterstreicht die ambitionierten Ziele des Londoner Klubs im Titelrennen und auf europäischer Ebene.