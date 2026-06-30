Der Prozess der Inbetriebnahme des ersten Energieblocks des Akkuyu-Kernkraftwerks (KKW), Türkeis größtem Projekt auf dem Weg zur Energieunabhängigkeit, hat eine entscheidende Phase erreicht. Diese gewaltige Anlage, die von der russischen Staatskorporation Rosatom errichtet wird, soll 2026 mit voller Leistung in Betrieb gehen. Dies gab Anton Dedusenko, Vorstandsvorsitzender der Akkuyu Nuclear JSC, auf dem Fachforum NPPES in Istanbul bekannt. Laut Ixbt.com berichtet die Nachricht.

Im Rahmen des Projekts sind die Bauarbeiten am ersten Energieblock nahezu abgeschlossen. Spezialisten laden derzeit wärmesimulierende Brennelemente in den Reaktor, was einen wichtigen Teil des technologischen Prozesses darstellt. Laut Ixbt.com werden derzeit kalte hydraulische Tests im Reaktor durchgeführt. Diese Tests sind eine obligatorische Phase, um die Betriebsbereitschaft des Energieblocks zu bestätigen.

Technologische Prozesse und Zukunftspläne

Rosatom-Chef Alexey Likhachev hatte zuvor erklärt, dass die Inbetriebnahme des ersten Blocks für den Herbst dieses Jahres geplant sei. Unter Berücksichtigung umfassender Tests und Sicherheitsmaßnahmen wurde jedoch 2026 als Hauptjahr der Inbetriebnahme festgelegt. Anton Dedusenko betonte, dass jeder im ersten Block umgesetzte Schritt den Weg für den Bau und die Inbetriebnahme der restlichen drei Energieblöcke ebnet.

Die türkische Regierung strebt an, den Strombedarf des Landes durch den Übergang zur Kernenergie zu stabilisieren. Das Akkuyu-KKW-Projekt ist mit VVER-Reaktoren der Generation 3+ auf Basis eines russischen Designs ausgestattet, was als eine der sichersten und modernsten Technologien weltweit gilt. Im Rahmen des Projekts ist der Bau von insgesamt vier Energieblöcken vorgesehen.

Projektkapazität und regionale Bedeutung

Die Kapazität jedes Energieblocks beträgt 1.200 MW. Sobald alle vier Blöcke vollständig in Betrieb sind, wird erwartet, dass das Kraftwerk fast 10 Prozent des gesamten Stromverbrauchs der Türkei deckt. Derzeit hat das Unternehmen die offizielle Genehmigung erhalten, mit den Inbetriebsetzungs- und Anpassungsarbeiten am zweiten Energieblock zu beginnen.

Da Kernenergie auch für Usbekistan ein aktuelles Thema ist, wird die türkische Erfahrung von regionalen Experten aufmerksam beobachtet. Das Akkuyu-Projekt ist ein strategisches Objekt, das die Energiekarte nicht nur der Türkei, sondern der gesamten Region verändern könnte. Rosatom-Spezialisten setzen die Arbeiten unter Einhaltung aller internationalen Sicherheitsstandards fort.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Jahr 2026 ein neues Kapitel in der Geschichte der Türkei aufschlagen wird. Das Akkuyu-KKW ist nicht nur ein technologischer Erfolg, sondern auch ein großes ökologisches Projekt, das zur Reduzierung von Kohlendioxidemissionen im Kampf gegen den Klimawandel beiträgt. Tausende von Ingenieuren und Arbeitern arbeiten rund um die Uhr auf der Baustelle.