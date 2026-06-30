Neues Smartphone im BlackBerry-Stil: Clicks Communicator präsentiert seine Funktionen

Während Touchscreens den Smartphone-Markt dominieren, gibt es neue Hoffnung für Nutzer, die an physischen Tastaturen festhalten. Das Startup Clicks Technology hat ein neues Video-Review seines Clicks Communicator Smartphones veröffentlicht, das von BlackBerry-Geräten inspiriert wurde. Dieses Gerät richtet sich nicht nur an Nostalgiker, sondern auch an Profis, die viel mit Texten arbeiten. Laut Techcrunch.com berichtet dies.

Der Clicks Communicator, der erstmals im Januar dieses Jahres auf der CES-Messe in Las Vegas vorgestellt wurde, zielt vor allem darauf ab, Nutzern zu erleichtern, die intensiv mit E-Mails und Nachrichten arbeiten. Laut TechCrunch wird das Gerät auf 499 Dollar geschätzt und verbindet moderne Technologien mit einer klassischen Tastaturschnittstelle.

Einzigartige technische Spezifikationen und Innovationen

Der Clicks Communicator ist nicht einfach nur eine Kopie des alten BlackBerry, sondern enthält eine Reihe eigener Innovationen. Die an der Seite des Geräts platzierte „Signal Light“-Funktion ermöglicht es Nutzern, Nachrichten von bestimmten Kontakten oder Apps durch verschiedene Farben und Lichtsignale zu erkennen. Dies hilft dabei, wichtige Benachrichtigungen nicht zu übersehen, ohne ständig auf den Bildschirm schauen zu müssen.

Auch die technischen Möglichkeiten des Geräts sind an die Bedürfnisse moderner Nutzer angepasst. Es verfügt über eine 3,5 mm Klinkenbuchse, einen physischen SIM-Kartenslot (zusammen mit eSIM), einen microSD-Kartenslot, der bis zu 2 TB erweitert werden kann, und eine spezielle mechanische Taste für den Flugmodus. Zudem können Nutzer die Rückseite des Smartphones nach ihrem Geschmack anpassen.

Digital Detox und Software

Heutzutage versuchen viele Nutzer, ihre Abhängigkeit von sozialen Netzwerken und Spielen zu überwinden. Der Clicks Communicator könnte eine praktische Wahl für diese Personengruppe sein. Obwohl das Gerät mit dem Android-Betriebssystem läuft, hat das Unternehmen in Zusammenarbeit mit Niagara Launcher eine minimalistische Benutzeroberfläche eingeführt. Dies reduziert Ablenkungen und ermöglicht die Konzentration auf die wichtigsten Arbeitswerkzeuge.

In dem neu veröffentlichten Video demonstrierte das Unternehmen die Hardware-Vorserie und die interne Software des Geräts. Experten betonen, dass der Tastendruck ausreichend spürbar („clicky“) ist und das Gefühl vermittelt, das BlackBerry-Nutzern bekannt ist. Die Entwickler arbeiten derzeit daran, den Betätigungsdruck der Tasten für Liebhaber des schnellen Schreibens weiter zu optimieren.

Die Auslieferung der Clicks Communicator Smartphones an Kunden ist ab dem vierten Quartal dieses Jahres geplant. In kommenden Videos verspricht das Unternehmen detaillierte Informationen zu weiteren Besonderheiten des Geräts, einschließlich Prompt Key, Message Hub und den Funktionen der Touch-Tastatur.