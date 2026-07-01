WM 2026: Norwegen besiegt Elfenbeinküste und zieht ins Achtelfinale ein

Im Rahmen des Sechzehntelfinals der Weltmeisterschaft 2026 trafen die Nationalmannschaften von Norwegen und der Elfenbeinküste aufeinander. In einer spannenden und kampfbetonten Partie gewannen die Skandinavier mit 2:1 und zogen in die nächste Runde des Turniers ein.

Für Norwegen trafen Antonio Nusa und Erling Haaland, während Diallo den einzigen Treffer für das afrikanische Team erzielte.

Nusa eröffnet die Partie

Von den ersten Minuten an agierten beide Mannschaften vorsichtig. Während die Elfenbeinküste auf physische Stärke und schnelle Angriffe setzte, versuchte Norwegen, die gegnerische Defensive durch Ballbesitz und Positionsspiel zu knacken.

In der 39. Minute nutzten die Europäer ihre Chance. Antonio Nusa brachte Norwegen mit einem präzisen Schuss in Führung.

Die erste Halbzeit endete mit einem minimalen Vorsprung für die Skandinavier.

Diallo bringt Spannung zurück ins Spiel

In der zweiten Halbzeit erhöhte die Elfenbeinküste ihre Offensivaktivität. Das afrikanische Team verstärkte den Druck und kreierte mehrere gefährliche Situationen im Strafraum des Gegners.

In der 74. Minute glich Diallo, der eingewechselt worden war, aus. Nach seinem Tor wurde die Partie noch spannender, und das Ergebnis blieb bis zu den letzten Minuten offen.

Haaland erzielt den entscheidenden Treffer

Die norwegische Mannschaft hörte auch nach dem Ausgleich nicht auf zu attackieren. In der 86. Minute meldete sich der skandinavische Star Erling Haaland zu Wort.

Der Stürmer agierte in einer wichtigen Situation eiskalt und erzielte den Siegtreffer für sein Team. In der verbleibenden Zeit versuchte die Elfenbeinküste erneut auszugleichen, doch die norwegische Defensive hielt stand.

Nächster Gegner: Brasilien

Damit ist die norwegische Nationalmannschaft ins Achtelfinale der Weltmeisterschaft eingezogen. In der nächsten Runde treffen die Skandinavier auf einen der Turnierfavoriten, die brasilianische Nationalmannschaft.

Dieses Spiel wird für Norwegen eine ernsthafte Herausforderung werden. Führungsspieler wie Haaland, Ødegaard und Nusa bleiben die Haupthoffnungen im Duell gegen Brasilien.

WM 2026. Sechzehntelfinale

Elfenbeinküste 1:2 Norwegen

Tore: Diallo, 74 — Nusa, 39, Haaland, 86.

Elfenbeinküste: Fofana, Konan, Kossounou, Duye, Agbadou, Kessie, Sangare, Olay, Bonny, Diomande, Pepe.

Norwegen: Nyuland, Ajer, Wolfe, Pedersen, Heggem, Berg, Berge, Ødegaard, Sørloth, Haaland, Nusa.

Norwegen zeigte in einem wichtigen Spiel Charakter. Nun wartet Brasilien — ein Gegner, der keine Fehler verzeiht.