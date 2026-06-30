Ukraine griff Russland mit 419 Drohnen an

Folgen des Drohnenangriffs auf Moskau am 18. Juni / Foto: AFP

In der Nacht zum 30. Juni führte die Ukraine einen weiteren massiven Drohnenangriff auf russische Gebiete und die von Moskau kontrollierte Krim durch. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, dass die Luftabwehrkräfte des Landes über Nacht insgesamt 419 unbemannte Fluggeräte abgeschossen hätten.

Nach Angaben russischer Behörden waren mehr als 60 Drohnen auf Moskau und die Umgebung gerichtet. Es wurde berichtet, dass in der Region Moskau ein sechs Monate altes Baby bei dem Angriff ums Leben kam. Die ukrainische Seite erklärte, dass die Schläge hauptsächlich auf die militärische, Energie- und Kommunikationsinfrastruktur Russlands abzielten.

Dutzende Drohnen um Moskau abgeschossen

Der Moskauer Bürgermeister Sergei Sobjanin gab bekannt, dass die Luftabwehrkräfte mehr als 60 Drohnen zerstört hätten, die sich der Hauptstadt näherten.

Ihm zufolge waren Rettungsdienste in den Gebieten im Einsatz, in denen Drohnentrümmer niedergingen. Aus der Stadt Moskau selbst wurden keine Opfer oder schweren Zerstörungen gemeldet.

Das russische Verteidigungsministerium behauptete, dass insgesamt 419 Drohnen über russischem Gebiet und der Krim abgeschossen wurden. Diese Zahlen wurden bisher nicht vollständig von unabhängigen Quellen bestätigt.

Baby in der Region Moskau getötet

Der Gouverneur der Region Moskau, Andrei Worobjow, berichtete, dass Drohnentrümmer auf ein Privathaus in der Stadt Jegorjewsk, etwa 96 Kilometer südöstlich der Hauptstadt, gefallen seien.

Der Vorfall löste einen Brand im Gebäude aus. Rettungskräfte holten die Menschen aus dem Haus, doch ein sechs Monate altes Baby starb auf dem Weg ins Krankenhaus.

Mehrere weitere Personen sollen in der Gegend verletzt worden sein. Russische Beamte machten die Ukraine für den Vorfall verantwortlich. Kiew gab zunächst keinen spezifischen Kommentar zu diesem Opfer ab.

Beschränkungen an Moskauer Flughäfen eingeführt

Nach dem Drohnenangriff führten die russischen Luftfahrtbehörden vorübergehende Beschränkungen an den Flughäfen ein, die Moskau bedienen.

Nach Angaben von Rosawiazija stellten drei der vier großen internationalen Flughäfen der Hauptstadt nachts kurzzeitig den Flugbetrieb ein.

Aufgrund der in den letzten Monaten gestiegenen Zahl von Drohnenangriffen auf Moskau kommt es immer häufiger zu vorübergehenden Flughafenschließungen. Solche Beschränkungen führen zu Verspätungen oder Umleitungen von Hunderten von Flügen.

Sputnik-Kommunikationszentrum ins Visier genommen

Die ukrainische Seite teilte mit, dass während des Angriffs ein Weltraumkommunikationszentrum in der Stadt Dubna nördlich von Moskau getroffen wurde.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj betonte, dass diese Einrichtung an der Koordinierung der Satellitenkommunikation beteiligt sei, die bei den russischen Militäroperationen eingesetzt wird.

Russische Beamte legten das Ausmaß des Schadens an der Einrichtung nicht offen. Die Verwaltung der Region Moskau teilte mit, dass eines der Verwaltungsgebäude in der Gegend beschädigt wurde.

Selenskyj: „Die Realität des Krieges kehrt nach Russland zurück“

In einer Ansprache vor dem Angriff sagte Wolodymyr Selenskyj, dass die ukrainischen Langstreckenschläge „die Realität des Krieges nach Russland selbst zurückbringen“.

Er betonte, dass die Schläge gegen Russlands Ölraffinerien, Pumpstationen, Treibstofflager und Exporthäfen darauf abzielten, die Möglichkeiten des Landes zur Finanzierung des Krieges zu begrenzen.

„Wir sichern die notwendigen Ergebnisse für die Ukraine, damit der Aggressorstaat den Krieg nicht irgendwo weit weg halten kann“, sagte Selenskyj.

Der ukrainische Präsident bezeichnet solche Operationen als „Langstreckensanktionen“ und betont weiterhin, dass ihr Hauptziel darin bestehe, Russland zum Ende des Krieges zu zwingen.

Treibstoffprobleme in Russland verschärfen sich

Die Ukraine hat in letzter Zeit ihre Schläge gegen russische Ölraffinerien und Treibstoffinfrastruktur drastisch verstärkt.

Diese Angriffe führen in einigen Regionen zu Engpässen bei Benzin und Diesel, Warteschlangen an Tankstellen und Lieferunterbrechungen.

Eine große Ölraffinerie in Moskau wurde im Juni mehrmals von Drohnen angegriffen. Laut Reuters-Quellen könnte es mindestens ein halbes Jahr dauern, bis die schwer beschädigte Anlage die Produktion wieder vollständig aufnehmen kann.

Auch auf der Krim gibt es Probleme mit der Strom- und Treibstoffversorgung. In einigen Gebieten ist der öffentliche Nahverkehr eingeschränkt, die Straßenbeleuchtung wurde reduziert und vorübergehende Regelungen für den Treibstoffverkauf wurden eingeführt.

Schwere Kämpfe an der Front dauern an

Russische Truppen versuchen, in der Ostukraine, insbesondere in der Region Donezk, vorzurücken. Moskau sieht die Eroberung der restlichen Teile der Region als eines seiner militärischen Hauptziele.

Der weit verbreitete Einsatz von Drohnen an der Frontlinie hat jedoch die Bewegungen beider Seiten erschwert. Obwohl die russischen Streitkräfte in einigen Richtungen langsam vorrücken, sind sie nicht in der Lage, schnell große Gebiete zu erobern.

Gleichzeitig hat die Ukraine die Flugreichweite, Nutzlastkapazität und Genauigkeit ihrer Drohnen erhöht. Dies ermöglicht es Kiew, große Einrichtungen tief im Inneren Russlands mit mehr Geräten anzugreifen.

Putin sagt, er werde seinen Plan für den Donbas nicht aufgeben

Der russische Präsident Wladimir Putin erklärte, dass die von der Ukraine durchgeführten Drohnenangriffe die Pläne Moskaus nicht ändern würden.

In einem Interview mit einem russischen Staatssender betonte er, dass er das Ziel nicht aufgeben werde, den Donbas und die Gebiete, die er „Neurussland“ nennt, vollständig zu erobern.

Putin räumte ein, dass die ukrainischen Schläge Probleme für die russische Infrastruktur verursachen und dass es an einigen Orten zu Treibstoffengpässen kommt. Er behauptete jedoch, dass Russlands Schläge auf ukrainisches Territorium weitaus mächtiger und zerstörerischer seien.

Russland greift auch regelmäßig ukrainische Städte mit Raketen und Drohnen an. Beide Seiten bestreiten, absichtlich Zivilisten ins Visier zu nehmen, aber während des Krieges sind in beiden Ländern zahlreiche Bürger ums Leben gekommen.

Der Angriff vom 30. Juni zeigte, dass das Ausmaß der ukrainischen Drohnen, die russisches Territorium erreichen, weiter zugenommen hat. Informationen über die genaue Anzahl der Geräte, den Anteil der abgeschossenen Drohnen und den verursachten Schaden bleiben jedoch unter Kriegsbedingungen schwer unabhängig zu überprüfen.