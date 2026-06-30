UEFA verhängt Strafen gegen englische Clubs: Chelsea und Newcastle verstoßen gegen Finanzregeln

Die Union of European Football Associations (UEFA) hat ernsthafte Sanktionen gegen mehrere führende Clubs angekündigt, die gegen die Regeln zur finanziellen Nachhaltigkeit verstoßen haben. Vier Vertreter der englischen Premier League — Chelsea, Newcastle, Nottingham Forest und Aston Villa — wurden vom Club Financial Control Body (CFCB) wegen Überschreitung der festgelegten Limits mit hohen Geldstrafen belegt. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Dem UEFA-Bericht zufolge wurden diese Teams für den Verstoß gegen die 70-Prozent-Kaderkostengrenze für schuldig befunden. Diese Regel zielt darauf ab, den Anteil der Spielergehälter und Transferkosten im Verhältnis zum Gesamteinkommen eines Clubs zu begrenzen. Die Untersuchungen basierten auf den für das Kalenderjahr 2025 eingereichten Finanzberichten.

Besondere Vereinbarung für Newcastle und Juventus

Die härtesten Sanktionen trafen Newcastle und den italienischen Club Juventus. Diese Teams unterzeichneten eine dreijährige spezielle Vergleichsvereinbarung mit der UEFA. Newcastle wurde wegen Verstoßes gegen die "Football-Earnings-Regel" mit insgesamt 10 Millionen Euro bestraft. Davon sind 7 Millionen Euro aufgeschoben; der Club muss diesen Betrag nicht zahlen, wenn er in den kommenden Jahren die Finanzdisziplin einhält.

Die Clubs müssen ihre finanzielle Situation bis zur Saison 2028-29 vollständig regulieren. In diesem Zeitraum stehen sie unter UEFA-Aufsicht und müssen ihre Kennzahlen jährlich verbessern. Andernfalls droht den Teams der Ausschluss aus den europäischen Wettbewerben.

Die Situation von Aston Villa und Chelsea

Aston Villa erlitt den größten finanziellen Verlust — der Club aus Birmingham muss eine Gesamtstrafe von 22,5 Millionen Euro zahlen. Zudem wurden gegen diesen Club und den französischen Verein Strasbourg Beschränkungen bei der Registrierung neuer Spieler für UEFA-Wettbewerbe verhängt. Dies könnte ein schwerer Schlag für Aston Villa sein, da das Team derzeit in der Champions League spielt.

Chelsea kam mit einer vergleichsweise geringeren Strafe von 3 Millionen Euro davon. UEFA-Experten stellten fest, dass der Londoner Club und Aston Villa in den letzten Berichten eine positive Dynamik gezeigt haben. Daher wurde ein Teil ihrer Strafen als bedingt festgelegt, und die Sanktionen werden gemildert, wenn die Clubs ihre Ausgaben bis 2026 weiter reduzieren.

Insgesamt ist die Liste der von der UEFA bestraften Clubs recht lang:

Aston Villa, Chelsea, Newcastle, Nottingham Forest (England)

OGC Nice, RC Strasbourg (Frankreich)

AEK Athens (Griechenland)

ACF Fiorentina (Italien)

Fenerbahce SK (Türkei)

Diese Sanktionen zeigen, dass das System des finanziellen "Fairplay" im europäischen Fußball immer strenger wird. Clubs müssen nun nicht nur auf dem Transfermarkt aktiv sein, sondern auch die Balance zwischen Einnahmen und Ausgaben strikt kontrollieren. Andernfalls könnten selbst die reichsten Clubs von der internationalen Bühne ausgeschlossen werden.