Im Segment der Klimasteuerungsgeräte auf dem europäischen Markt sind ernsthafte Veränderungen zu beobachten. Jüngsten Daten zufolge vertrauen junge europäische Verbraucher zunehmend auf chinesische Marken. Dieser Trend führte nicht nur zu einem Anstieg des Verkaufsvolumens, sondern auch zu einer grundlegenden Erneuerung des Logistiksystems. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut einem Bericht von TCL stiegen die Bestellungen der Marke in Europa im ersten Halbjahr 2024 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 68 %, während das Liefervolumen um 62 % zunahm. Insbesondere in den Kategorien der tragbaren Klimaanlagen und Inverter-Split-Systeme lag die Wachstumsrate bei über 90 %. Dies liegt deutlich über den durchschnittlichen Wachstumsraten der gesamten Branche.

Logistik-Revolution: Vom Seeweg zum LKW

Dieser sprunghafte Anstieg der Nachfrage stellte die Hersteller vor neue Aufgaben. Der Produktions- und Lieferzyklus, der zuvor 30-40 Tage betrug, muss nun auf bis zu 10 Tage verkürzt werden. Aus diesem Grund haben TCL und andere große Unternehmen auf den traditionellen See- und Schienentransport verzichtet und begonnen, Produkte direkt von China nach Europa per LKW zu transportieren.

Laut ixbt.com werden Italien und Spanien als die größten Märkte in Europa genannt. Die extreme Hitze in diesen Ländern und der Bedarf an energieeffizienten Technologien stärken die Position chinesischer Marken. Auch in Frankreich ist die Nachfrage beispiellos hoch.

Ein weiterer großer Hersteller, die Hisense Group, konnte seine Verkäufe in Westeuropa ebenfalls um 20 % steigern. In Frankreich stiegen die Verkaufszahlen der Marke im Laufe des Jahres um mehr als 100 %. Diese Zahlen belegen die steigende Wettbewerbsfähigkeit und Qualitätsstufe chinesischer Technologien.

Marktknappheit und Bedeutung für Usbekistan

Die Situation ist so ernst, dass das Unternehmen Gree mitteilte, dass alle Vorräte in Europa ausverkauft seien. In Frankreich beispielsweise sind die Termine für die Installation von Klimaanlagen bis Ende August vollständig belegt. Ein solcher Zustand zeigt, dass der Bedarf an Klimatechnik vor dem Hintergrund der globalen Erwärmung eine strategische Dimension erreicht hat.

Diese Informationen sind auch für den Markt in Usbekistan relevant. Marken wie TCL, Hisense und Gree sind in unserem Land bereits etabliert. Dieser Nachfrageanstieg in Europa könnte Auswirkungen auf die globalen Preise und die Lieferkette haben. Die Optimierung der chinesischen Logistikrouten über den Landweg wird jedoch die Bedeutung der Transportkorridore durch Zentralasien weiter erhöhen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass chinesische Klimaanlagen den europäischen Markt mit ihrer Energieeffizienz und Erschwinglichkeit weiter erobern. Die Beschleunigung der Logistik ermöglicht es den Verbrauchern, die modernsten Modelle in kürzester Zeit zu erhalten.