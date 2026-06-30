Das Tor von Eldor Shomurodov, Kapitän der usbekischen Nationalmannschaft, gegen DR Kongo wurde als schönstes Tor der Weltmeisterschaft ausgezeichnet.

In der 10. Minute des Spiels erreichte der erfahrene Stürmer als Erster einen Ball im gegnerischen Strafraum. Trotz eines sehr spitzen Winkels schloss er die Situation mit großem Geschick ab.

Shomurodov überlistete den Torhüter mit einem präzisen Schuss

Anstatt den Ball mit voller Kraft zu schießen, antizipierte Eldor Shomurodov die Bewegung des gegnerischen Torwarts. Der Stürmer lupfte den Ball im „Fallschirm-Stil“ über den Keeper ins Netz.

Dieser Treffer eröffnete nicht nur den Spielstand, sondern wurde zu einer der glanzvollsten Szenen der usbekischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft.

Die FIFA lobte das Tor hoch und beschrieb es als Musterbeispiel für Präzision und technische Ausführung.

„Auf den Zentimeter genau berechnet und perfekt ausgeführt, war dieses Tor der Höhepunkt des WM-Debüts von Usbekistan“, bewertete die FIFA.

Tore von Weltstars übertroffen

Shomurodovs Tor wurde von Fans und Experten hoch gelobt. Der Treffer des usbekischen Kapitäns setzte sich in der Endauswahl gegen Tore von Weltstars wie Lionel Messi, Kylian Mbappe und Vinicius Junior durch.

Dieses Ergebnis zeigte erneut, dass Eldor Shomurodov nicht nur der Anführer des Teams ist, sondern ein Stürmer, der in entscheidenden Momenten auf höchstem Niveau agieren kann.

Ein unvergesslicher Moment des usbekischen Debüts

Die erste Teilnahme der usbekischen Nationalmannschaft an einer Weltmeisterschaft ist von historischer Bedeutung. Shomurodovs Tor gegen DR Kongo wurde zu einem der symbolträchtigsten und denkwürdigsten Ereignisse dieses Debüts.

Der präzise Schuss des Kapitäns bereitete den usbekischen Fußballfans große Freude und verschaffte der Nationalmannschaft auf der Weltbühne noch mehr Glanz.

Zweifellos wird dieses Tor von Eldor Shomurodov über viele Jahre hinweg als eines der schönsten und wichtigsten Tore in der Geschichte des usbekischen Fußballs in Erinnerung bleiben.