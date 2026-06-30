Der junge Star der brasilianischen Nationalmannschaft, Endrick, hat sich nach seinem erfolgreichen Auftritt bei der Weltmeisterschaft offen zu seinen Zukunftsplänen und seinem Verhältnis zu Carlo Ancelotti geäußert. Der Stürmer, der zum Sieg im wichtigen Gruppenspiel gegen Japan beitrug, erklärte, er sei bereit, bei Real Madrid ein neues Kapitel aufzuschlagen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Dass er in den ersten Spielen des Turniers auf der Bank saß, hatte in den sozialen Medien für verschiedene Memes und Kritik gesorgt. Der Spieler, der gegen Japan die komplette zweite Halbzeit absolvierte, betonte jedoch, dass er die Entscheidungen des Trainers voll und ganz unterstütze. Laut der Zeitung AS betrachtet Endrick die letzten sechs Monate seiner Karriere als die wichtigste Zeit seines Lebens.

Erfolg bei der Leihe und Weltmeisterschaft

Nachdem Endrick die erste Saisonhälfte bei Real Madrid mit wenig Spielpraxis verbracht hatte, wurde er an Lyon ausgeliehen. Der erfolgreiche Aufenthalt in Frankreich ermöglichte es ihm nicht nur, sein Potenzial zu zeigen, sondern auch den Sprung in den WM-Kader zu schaffen. Der Spieler bedankte sich bei der Führung von Lyon für das entgegengebrachte Vertrauen.

Zu Beginn des Turniers kursierten Gerüchte über ein angebliches Zerwürfnis zwischen Endrick und Carlo Ancelotti. Der Stürmer, der beim Unentschieden gegen Marokko nicht zum Einsatz kam und gegen Haiti und Schottland nur wenig Spielzeit erhielt, räumte mit allen Zweifeln auf. Ihm zufolge ist Ancelotti ein erfahrener Fachmann, der die Interessen der Mannschaft immer über persönliche Interessen stellt.

Ancelottis Taktik und Zukunftspläne

"Er ist ein großartiger Trainer und weiß genau, was er tut. Ancelotti trifft die Entscheidungen, die für die Mannschaft am besten sind, nicht für die Fans oder für Endrick", betonte der junge Stürmer. Der Rat des Trainers, geduldig zu bleiben, zahlte sich aus, und Endricks Einwechslung gegen Japan war entscheidend für den Ausgang der Partie.

Nachdem er mit der brasilianischen Nationalmannschaft das Achtelfinale erreicht hat, freut sich der Spieler darauf, nach dem Turnier nach Madrid zurückzukehren. Für die Fans von Real Madrid ist dies eine gute Nachricht, da erwartet wird, dass Endrick, der während seiner Leihe Erfahrung und mentale Stärke gewonnen hat, den Angriff der "Königlichen" in der neuen Saison verstärken wird.

Zur Erinnerung: Endricks Transfer und sein Anpassungsprozess in Madrid stehen im Mittelpunkt der europäischen Sportpresse. Seine souveräne Leistung in der Nationalmannschaft hat das Vertrauen der Führung von Real Madrid in ihn weiter gestärkt.