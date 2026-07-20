Harry Kane: Thomas Tuchel kann die englische Nationalmannschaft zu neuen Höhen führen

Der englische Kapitän Harry Kane äußerte sich zur Stimmung in der Mannschaft und zur Zukunft von Cheftrainer Thomas Tuchel nach dem Ausscheiden bei der Weltmeisterschaft 2026. Nach der Halbfinalniederlage gegen Argentinien versucht das Team immer noch, sich zu erholen. Dennoch bekräftigte Kane seine Unterstützung für den deutschen Trainer. Dies berichtet Goal.com .

Beim Turnier in den USA gewann England das Spiel um Platz drei gegen Frankreich und sicherte sich die Bronzemedaille. Obwohl dies das beste Ergebnis für die "Three Lions" seit 60 Jahren ist, kritisierten Fans und Experten Tuchels taktische Entscheidungen im Halbfinale scharf. Insbesondere die defensive Ausrichtung Englands nach der Führung gegen Argentinien gilt als Hauptgrund für die Niederlage.

Vertrauen in Tuchel und taktische Fehler

In einem Interview mit Goal.com betonte Harry Kane, dass die Leidenschaft und taktische Erfahrung des Trainers für die Mannschaft von entscheidender Bedeutung seien. "Tuchel hat nicht nur den Spielern, sondern dem ganzen Land den Glauben gegeben, dass wir gewinnen können. Deshalb war die diesjährige Niederlage schmerzhafter als je zuvor. Er trifft vielleicht nicht immer die richtige Entscheidung, aber er führt uns auf den richtigen Weg", so der Kapitän.

Laut dem Kapitän darf die Mannschaft in entscheidenden Spielphasen nicht passiv werden. Die letzten 30 Minuten gegen Argentinien entsprachen nicht dem Fußball, den England spielen möchte. Kane merkte an, dass dies in der Kabine ausführlich besprochen wurde, aber nun sei es an der Zeit, diese Erfahrung auf dem Platz umzusetzen.

Ein Schritt in die Zukunft

Die englische Nationalmannschaft konzentriert sich nun auf die Spiele in der Nations League gegen starke Gegner wie Spanien und Kroatien. Kane sieht diese Wettbewerbe als großartige Gelegenheit, um zu lernen, unter hohem Druck zu spielen. Das Ziel der Mannschaft ist es nicht nur, ein Halbfinale oder Finale zu erreichen, sondern endlich einen großen Titel zu gewinnen.

Der 32-jährige Stürmer glaubt, dass die Mannschaft noch Entwicklungspotenzial hat und dieses Ziel gemeinsam mit Tuchel erreicht werden kann. Obwohl die Bronzemedaille ein historisches Ergebnis für den englischen Fußball ist, sind die Ambitionen des Teams deutlich höher. In den kommenden Trainingslagern werden ernsthafte Gespräche zwischen Kapitän und Trainer zur Verbesserung der Mannschaft erwartet.