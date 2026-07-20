Das nächste Ziel für Arsenal: Das Team von Mikel Arteta nimmt nun die Champions League ins Visier

·1·Sport
Das nächste Ziel für Arsenal: Das Team von Mikel Arteta nimmt nun die Champions League ins Visier

Nach dem Gewinn der lang ersehnten Premier-League-Meisterschaft richtet sich der Fokus von Arsenal nun auf das prestigeträchtigste Turnier Europas — die Champions League. Unter der Leitung von Mikel Arteta triumphierte das Team nach 22 Jahren wieder in der heimischen Liga und strebt nun den ersten Europapokalsieg in der Vereinsgeschichte an. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Arsenal hat in den letzten Jahren sowohl national als auch international beachtliche Fortschritte gemacht. Nachdem die "Gunners" dreimal in Folge den zweiten Platz in der Premier League belegten, sicherten sie sich in der Saison 2025/26 endlich die Goldmedaille. In einem Interview mit Goal.com betonte der ehemalige Stürmer des Vereins, Jeremie Aliadiere, dass die Champions League nun zur Priorität des Teams werden müsse.

Europäische Rückschläge und neue Ambitionen

In der vergangenen Saison erreichte Arsenal das Finale der Champions League, verlor jedoch im entscheidenden Spiel in Budapest im Elfmeterschießen gegen Paris Saint-Germain. Diese Niederlage war schmerzhaft für die Londoner Fans, da der Verein diesen Wettbewerb noch nie gewinnen konnte. 2025 war die Mannschaft von Arteta im Halbfinale ebenfalls an den Parisern gescheitert.

Laut Aliadiere hat der Sieg in der Premier League einen großen Druck von der Mannschaft genommen. "Meiner Meinung nach liegt der Fokus jetzt voll auf der Champions League. Letzte Saison dachte jeder nur an die Premier League. Jetzt muss der Verein Geschichte schreiben und auch in Europa den Thron besteigen", fügte der ehemalige Spieler hinzu.

Wettbewerb und Zukunftspläne

Der Gipfelsturm in Europa wird für Arsenal kein leichter Weg. Giganten wie Paris Saint-Germain, Bayern München, Barcelona und Real Madrid gelten stets als Favoriten. Dennoch befindet sich der von Mikel Arteta geformte Kader derzeit in seiner Blütezeit und zeigt, dass er in der Lage ist, die Erfolge der Ära Arsene Wenger zu übertreffen.

Die Vereinsführung und der Trainerstab arbeiten daran, den Kader während des Transferfensters weiter zu verstärken. Auch wenn die Verteidigung der Tabellenspitze in der Premier League wichtig bleibt, würde ein Sieg in der Champions League Arsenal endgültig in die Elite des Weltfußballs zurückbringen. Das Hauptziel für die Saison 2026/27 ist es, sowohl national als auch international Stabilität zu wahren.

ArsenalMikel ArtetaChampions LeagueFußballPremier League
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Manchester United verpflichtet Tottenham-Talent für 8 Millionen PfundManchester United verpflichtet Tottenham-Talent für 8 Millionen PfundHeute, 16:31Neymar war tief bewegt, als er Messi weinen sahNeymar war tief bewegt, als er Messi weinen sahHeute, 16:19Passt Husanov in Marescas System? 3 Hauptaufgaben für den usbekischen Star bei CityPasst Husanov in Marescas System? 3 Hauptaufgaben für den usbekischen Star bei CityHeute, 16:16WM 2026: Wie Spanien Argentinien besiegte (die interessantesten Momente des Spiels)WM 2026: Wie Spanien Argentinien besiegte (die interessantesten Momente des Spiels)Heute, 16:14Neuer Spitzenreiter im FIFA-Ranking: Spanien stößt Argentinien vom ThronNeuer Spitzenreiter im FIFA-Ranking: Spanien stößt Argentinien vom ThronHeute, 16:12WM 2026 stellt historischen Rekord auf: 6,8 Millionen Fans in den StadienWM 2026 stellt historischen Rekord auf: 6,8 Millionen Fans in den StadienHeute, 16:07
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis