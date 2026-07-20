Das nächste Ziel für Arsenal: Das Team von Mikel Arteta nimmt nun die Champions League ins Visier

Nach dem Gewinn der lang ersehnten Premier-League-Meisterschaft richtet sich der Fokus von Arsenal nun auf das prestigeträchtigste Turnier Europas — die Champions League. Unter der Leitung von Mikel Arteta triumphierte das Team nach 22 Jahren wieder in der heimischen Liga und strebt nun den ersten Europapokalsieg in der Vereinsgeschichte an. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Arsenal hat in den letzten Jahren sowohl national als auch international beachtliche Fortschritte gemacht. Nachdem die "Gunners" dreimal in Folge den zweiten Platz in der Premier League belegten, sicherten sie sich in der Saison 2025/26 endlich die Goldmedaille. In einem Interview mit Goal.com betonte der ehemalige Stürmer des Vereins, Jeremie Aliadiere, dass die Champions League nun zur Priorität des Teams werden müsse.

Europäische Rückschläge und neue Ambitionen

In der vergangenen Saison erreichte Arsenal das Finale der Champions League, verlor jedoch im entscheidenden Spiel in Budapest im Elfmeterschießen gegen Paris Saint-Germain. Diese Niederlage war schmerzhaft für die Londoner Fans, da der Verein diesen Wettbewerb noch nie gewinnen konnte. 2025 war die Mannschaft von Arteta im Halbfinale ebenfalls an den Parisern gescheitert.

Laut Aliadiere hat der Sieg in der Premier League einen großen Druck von der Mannschaft genommen. "Meiner Meinung nach liegt der Fokus jetzt voll auf der Champions League. Letzte Saison dachte jeder nur an die Premier League. Jetzt muss der Verein Geschichte schreiben und auch in Europa den Thron besteigen", fügte der ehemalige Spieler hinzu.

Wettbewerb und Zukunftspläne

Der Gipfelsturm in Europa wird für Arsenal kein leichter Weg. Giganten wie Paris Saint-Germain, Bayern München, Barcelona und Real Madrid gelten stets als Favoriten. Dennoch befindet sich der von Mikel Arteta geformte Kader derzeit in seiner Blütezeit und zeigt, dass er in der Lage ist, die Erfolge der Ära Arsene Wenger zu übertreffen.

Die Vereinsführung und der Trainerstab arbeiten daran, den Kader während des Transferfensters weiter zu verstärken. Auch wenn die Verteidigung der Tabellenspitze in der Premier League wichtig bleibt, würde ein Sieg in der Champions League Arsenal endgültig in die Elite des Weltfußballs zurückbringen. Das Hauptziel für die Saison 2026/27 ist es, sowohl national als auch international Stabilität zu wahren.