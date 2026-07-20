Wird sich Erling Haaland von Manchester City verabschieden? Ehemaliger Verteidiger gibt überraschende Prognose ab

Die Debatten über die Zukunft von Erling Haaland, dem strahlendsten Star der englischen Premier League der letzten Jahre, flammen erneut auf. Obwohl er einen Vertrag bei Manchester City bis 2034 unterzeichnet hat, bezweifeln viele, dass der norwegische Torjäger ein ganzes Jahrzehnt im Etihad Stadium bleiben wird. Der ehemalige Verteidiger des Teams, Joleon Lescott, teilte seine Gedanken zu diesem Thema. Dies berichtet Goal.com .

In einem Interview mit Goal.com betonte Lescott, dass er nicht glaube, dass Erling Haaland bis zum Ende seines aktuellen Vertrags in Manchester bleiben werde. Obwohl der Stürmer derzeit im Verein glücklich ist, könnten die Unbeständigkeit der Fußballwelt und das Interesse von Giganten wie Real Madrid die Situation jederzeit ändern. Gleichzeitig wurde davor gewarnt, dass die Ablösesumme für jeden Käufer astronomisch hoch sein würde.

Real Madrid und das Galactico-Projekt

In der spanischen Presse kursieren häufig Berichte, dass Real-Madrid-Präsident Florentino Perez Erling Haaland als sein nächstes großes Projekt betrachtet. Obwohl der Vater des Spielers, Alf Inge Haaland, bestätigt, dass sein Sohn einen Vertrag bei Manchester City hat, hat er nicht verheimlicht, dass es der Traum eines jeden Fußballers ist, für den Madrider Verein zu spielen. Dies befeuert die Transfergerüchte zusätzlich.

Mit fast 26 Jahren befindet sich Erling Haaland derzeit auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Er hat es geschafft, in 198 Spielen für Manchester City 162 Tore zu erzielen. Diese Bilanz hat ihn zum gefährlichsten Stürmer der Welt gemacht. Insbesondere seine Leistung, die norwegische Nationalmannschaft zum ersten Mal seit 1998 zur Weltmeisterschaft 2026 zu führen, hat seinen Ruf weiter gestärkt.

Neuer Trainer und Zukunftspläne

Manchester City befindet sich derzeit in einer Übergangsphase. Nach dem Abschied von Pep Guardiola hat Enzo Maresca die Leitung des Teams übernommen. Unter diesen Umständen wird die Vereinsführung versuchen, Leistungsträger wie Erling Haaland zu halten. Laut Lescott wird der Stürmer das Team in den kommenden Jahren nicht verlassen, aber es ist unwahrscheinlich, dass er die volle 8-Jahres-Frist erfüllen wird.

Nachdem er mit Manchester City die Premier League, die Champions League und den FA Cup gewonnen hat, gibt es für Erling Haaland in England kaum noch unerreichte Ziele. Dies könnte ihn dazu bewegen, neue Herausforderungen zu suchen. Sollte ein Transfer stattfinden, wird erwartet, dass es einer der teuersten Verträge der Fußballgeschichte sein wird. Vorerst genießen die Fans weiterhin seine Tore und Rekorde in der Premier League.