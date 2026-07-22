Victor Osimhen unter den fünf besten Stürmern der Welt gelistet

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Victor Osimhen unter den fünf besten Stürmern der Welt gelistet

Victor Osimhen, Stürmer der nigerianischen Nationalmannschaft und von Galatasaray, wird derzeit in einem Atemzug mit der Weltelite des Fußballs genannt. Sein ehemaliger Teamkollege Przemysław Frankowski stellte den nigerianischen Angreifer auf eine Stufe mit Stars wie Erling Haaland und Harry Kane. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut Frankowski, der während seiner Zeit in der Türkei mit Osimhen zusammenspielte, zeichnen den Stürmer sein unermüdlicher Einsatz und sein Torhunger aus. In einem Interview mit Onet bezeichnete der polnische Fußballer Osimhen als einen der fünf besten Mittelstürmer der Welt.

Elite-Fähigkeiten und mentale Stärke

Frankowski lobte nicht nur die körperliche Verfassung von Osimhen, sondern auch seine mentale Vorbereitung auf jedes Spiel. Ihm zufolge strebt der nigerianische Star auf dem Platz stets nach maximalen Ergebnissen, was ihn mit den Stars von Manchester City und Bayern München vergleichbar macht.

"Osimhen ist ein Weltklasse-Stürmer, wahrscheinlich einer der fünf besten der Welt. Seine Spielvorbereitung und seine Leidenschaft für Tore sind beeindruckend. Ich könnte stundenlang über ihn sprechen", betonte Frankowski, der derzeit an Rennes ausgeliehen ist.

In der vergangenen Saison bewies Osimhen seine hohe Effizienz mit 22 Toren und 8 Vorlagen in allen Wettbewerben. Dennoch reißen die Diskussionen um ihn auf dem Transfermarkt nicht ab. Einige Experten vermuten, dass sein Spielstil nicht zu jedem Top-Klub passen könnte.

Stärken und Kritik

Die Kopfballstärke und das aggressive Pressing des nigerianischen Stürmers sind für Verteidiger ein Albtraum. Fragen zu seiner "reinen Technik" bleiben jedoch offen. Dennoch ist sein Selbstvertrauen auf dem Platz und sein positiver Einfluss auf seine Mitspieler bei Klubs wie Galatasaray bemerkenswert hoch.

In seinem Interview erinnerte sich Frankowski auch an die Atmosphäre in der Galatasaray-Kabine. Er sagte, dass das Zusammensein mit erfahrenen Stars wie Dries Mertens und Fernando Muslera eine große Schule für jeden Spieler sei. Derzeit versucht der polnische Verteidiger, in der französischen Liga unter Frédéric Hantz wieder zu seiner Form zu finden.

Osimhens Zukunft bleibt im Fokus der größten europäischen Klubs. Sein erfolgreicher Lauf bei Galatasaray und sein internationaler Ruf deuten darauf hin, dass in naher Zukunft ein weiterer großer Transfer bevorstehen könnte.

Victor OsimhenErling HaalandHarry KaneGalatasarayFußball
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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