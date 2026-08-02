Denzel Dumfries äußert sich zu seinem Debüt für Real Madrid

Der niederländische Verteidiger Denzel Dumfries teilte seine Eindrücke nach seinem ersten Spiel für Real Madrid und äußerte seinen Stolz, das Trikot des königlichen Klubs zu tragen. Das Testspiel gegen die Fiorentina im Wörthersee Stadion im österreichischen Klagenfurt war der erste Härtetest für den Spieler im neuen Team. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Berichten von Goal.com zufolge wurde der erfahrene Spieler nach seinem Wechsel von Inter sofort von Cheftrainer José Mourinho in die Startelf berufen. Diese Partie war ein wichtiger Meilenstein in der Saisonvorbereitung der Mannschaft und bot die Gelegenheit, die physische und taktische Verfassung der Spieler zu testen.

Neue Position und die Anforderungen des Trainers

Während des Spiels übernahm Denzel Dumfries eine Aufgabe, die sich leicht von seiner gewohnten Position als Rechtsverteidiger unterschied, und nahm an den taktischen Experimenten des Trainers teil. Seinen Aussagen nach war es nicht einfach, in der neuen Rolle zu spielen, aber er ist bereit, jede Aufgabe im Interesse der Mannschaft zu erfüllen.

In einem Interview mit Realmadrid TV sagte der Spieler: "Ich habe mich gut gefühlt und bin stolz darauf, für Real Madrid zu debütieren. Es war eine großartige Erfahrung, und jetzt ist es an der Zeit, hart für noch mehr Spiele zu arbeiten."

Potenzial des Teams und Zukunftspläne

Derzeit absolviert die Mannschaft Trainingslager, was den Neuzugängen ermöglicht, das Zusammenspiel mit den Stars der Startelf zu verbessern. Dumfries hob besonders hervor, dass das technische Potenzial der Mannschaft hoch ist.

"Wir sind erst seit einer Woche zusammen und es wird etwas Zeit brauchen, bis wir uns besser einspielen. Genau dafür ist die Vorbereitung da. Die Qualität im Team ist sehr hoch und wir freuen uns auf die kommenden Spiele", fügte der niederländische Spieler hinzu.