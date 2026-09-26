Bobur Tagiyev gewinnt beim Mangu 5 Turnier durch Punktrichterentscheidung

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Bobur Tagiyev gewinnt beim Mangu 5 Turnier durch Punktrichterentscheidung

Beim Mangu 5 Turnier in der Humo Arena in Taschkent feierte der usbekische MMA-Kämpfer Bobur Tagiyev seinen nächsten Sieg. Er bestritt den dreiründigen Kampf gegen den Ghanaer Juma Suman über die volle Distanz und siegte nach Punkten.

Während des von MMA-Fans mit Spannung verfolgten Duells absolvierten beide Kämpfer die angesetzten drei Runden. Um den Sieger zu ermitteln, war eine Entscheidung der Punktrichter erforderlich.

Der Sieg wurde mit einem Punktestand von 29:27 gewertet.

Nach Ende des Kampfes wurden die Wertungskarten der Punktrichter bekannt gegeben.

Deren Entscheidung zufolge hat Bobur Tagiyev mit 29:27 gewonnen .

Damit konnte der Vertreter Usbekistans beim Mangu 5 Turnier einen wichtigen Sieg über den ghanaischen Kämpfer Juma Suman erringen.

Der dreiründige Kampf ging über die volle Distanz, und am Ende sprachen die Punktrichter den Sieg Bobur Tagiyev zu.

Der MMA-Abend in Taschkent geht weiter

Das Mangu 5 Turnier findet in der Humo Arena in Taschkent statt. Das Programm umfasst eine Reihe von MMA-Kämpfen mit lokalen und internationalen Athleten.

Auch nach dem Kampf von Tagiyev gegen Juma Suman werden im Rahmen des Turniers weitere für Fans interessante Duelle ausgetragen.

Für Bobur Tagiyev endete dieser Kampf im Oktagon von Mangu 5 mit einem Sieg. Nach einem intensiven dreiründigen Duell fiel die Entscheidung der Punktrichter mit 29:27 zugunsten des usbekischen Vertreters aus.

Die Ergebnisse der usbekischen Kämpfer beim Turnier in Taschkent stehen im Fokus der MMA-Fans.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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